Інтерфакс-Україна
Події
20:51 22.06.2025

Monobank перевіряє прозорість благодійних внесків через можливе шахрайство під час збору коштів Назарієм Гусаковим

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Monobank перевіряє прозорість благодійних внесків через можливе шахрайство під час збору коштів Назарієм Гусаковим
Фото: https://www.facebook.com/NazariRazan

Співзасновник Monobank Олег Гороховський прокоментував ситуацію навколо збору коштів на лікування Назарія Гусакова з спінально мʼязовою атрофією (СМА), заявивши, що банк не надавав жодного сприяння в організації зборів і наразі проводить внутрішнє розслідування щодо можливих порушень.

"Я одного разу поділився його збором у себе в каналі на прохання друга. Із Назарієм особисто не знайомий і ніколи не спілкувався. Менеджери Монобанку жодного сприяння Назарію в його зборах не надавали, гроші знімати не допомагали, і все з ним відбувалося на загальних підставах", — зазначив Гороховський.

За його словами, Гусаков збирав кошти не лише через функцію "Банка" в застосунку Monobank, а також на рахунки в ПриватБанку. Наразі є підозри, що частина зібраних коштів могла бути використана не за цільовим призначенням.

"Наразі проводимо додаткове розслідування, чи були порушення та що можна змінити, щоб підвищити прозорість зборів", — додав він.

Гороховський також уточнив, що на банці Гусака залишаються кошти, і подальші списання будуть можливі лише проти виставлених рахунків за лікування.

Як повідомлялося, 17 червня у соцмережі Х почали поширювати дописи, що Гусаков не відповідає на запитання про звіти за зібрані на лікування кошти, зокрема на ліки профілактики СМА. Після цього він опублікував в телеграм-каналі текст: "Якщо все вийде, то на еврізді, принаймні цього року збирати більше не доведеться. Залишиться лише реабілітаційні процедури та препарати". Пізніше в коментарі медіа він відкинув усі звинувачення у шахрайстві.

 

Теги: #збори #банк #сма

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