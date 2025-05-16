Світовий банк виділить Україні $84 млн США для відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської агресії

Рада директорів Світового банку (СБ) схвалила рішення про додаткове фінансування України в розмірі $84 млн США за проєктом "HOPE" для відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської агресії, повідомляє сайт Міністерства фінансів України.

"Україна отримає 84 млн доларів США додаткового фінансування від Світового банку за проєктом "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE). Кошти буде спрямовано на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської агресії, за програмою єВідновлення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що 15 травня Угоду про додаткове фінансування між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.

У Мінфіні зазначили, що Рада директорів Світового банку схвалила відповідне рішення 9 травня.

Очікується, що завдяки цьому фінансуванню понад 25 тисяч домогосподарств зможуть відремонтувати свої оселі.

Проєкт "НОРЕ" спрямований на вирішення невідкладних та критичних потреб у ремонті частково пошкоджених індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків у територіальних громадах, підконтрольних уряду України, які постраждали внаслідок агресії російської федерації на території України.

Як повідомлялося 18 квітня, Україна залучить $84 млн від Світового банку в межах проєкту HOPE. Відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив на засіданні в п'ятницю, 18 квітня.

Джерело: https://mof.gov.ua/uk/news/ukraine_to_receive_84_million_from_the_world_bank_under_the_hope_project_to_restore_housing_damaged_by_russian_aggression-5167