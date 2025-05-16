Інтерфакс-Україна
Події
03:50 16.05.2025

Світовий банк виділить Україні $84 млн США для відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської агресії

1 хв читати

Рада директорів Світового банку (СБ) схвалила рішення про додаткове фінансування України в розмірі $84 млн США за проєктом "HOPE" для відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської агресії, повідомляє сайт Міністерства фінансів України.

"Україна отримає 84 млн доларів США додаткового фінансування від Світового банку за проєктом "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE). Кошти буде спрямовано на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської агресії, за програмою єВідновлення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що 15 травня Угоду про додаткове фінансування між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.

У Мінфіні зазначили, що Рада директорів Світового банку схвалила відповідне рішення 9 травня.

Очікується, що завдяки цьому фінансуванню понад 25 тисяч домогосподарств зможуть відремонтувати свої оселі.

Проєкт "НОРЕ" спрямований на вирішення невідкладних та критичних потреб у ремонті частково пошкоджених індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків у територіальних громадах, підконтрольних уряду України, які постраждали внаслідок агресії російської федерації на території України.

Як повідомлялося 18 квітня, Україна залучить $84 млн від Світового банку в межах проєкту HOPE. Відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив на засіданні в п'ятницю, 18 квітня.

Джерело: https://mof.gov.ua/uk/news/ukraine_to_receive_84_million_from_the_world_bank_under_the_hope_project_to_restore_housing_damaged_by_russian_aggression-5167

Теги: #допомога #житло #світовий #банк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:43 15.05.2025
Київрада збільшить допомогу армії ще на 500 млн грн - Кличко

Київрада збільшить допомогу армії ще на 500 млн грн - Кличко

21:11 14.05.2025
Швейцарія профінансує EUR6,4 млн внесок України за підписку на додаткові акції ЄБРР

Швейцарія профінансує EUR6,4 млн внесок України за підписку на додаткові акції ЄБРР

16:30 14.05.2025
Банки можуть пом’якшити ліміти на Р2Р перекази після створення реєстру дропів – НАБУ

Банки можуть пом’якшити ліміти на Р2Р перекази після створення реєстру дропів – НАБУ

11:19 14.05.2025
Порошенко повіз на східний фронт тисячу дронів та велику партію техніки

Порошенко повіз на східний фронт тисячу дронів та велику партію техніки

20:02 11.05.2025
До Туреччини прибуло судно з українським зерном в межах гуманітарної допомоги ООН

До Туреччини прибуло судно з українським зерном в межах гуманітарної допомоги ООН

16:32 10.05.2025
Допомога Україні від США надходить, обмін розвідданими не зупинений, сподіваюсь на посилення санкцій проти РФ – Зеленський

Допомога Україні від США надходить, обмін розвідданими не зупинений, сподіваюсь на посилення санкцій проти РФ – Зеленський

13:53 10.05.2025
ССО отримали FPV-дрони та мобільні комплекси – Порошенко передав допомогу на 30 млн гривень

ССО отримали FPV-дрони та мобільні комплекси – Порошенко передав допомогу на 30 млн гривень

14:58 09.05.2025
Шмигаль подякував ЄС за EUR75 млрд фінансової, економічної та гумдопомоги і за майже EUR50 млрд військової підтримки

Шмигаль подякував ЄС за EUR75 млрд фінансової, економічної та гумдопомоги і за майже EUR50 млрд військової підтримки

00:43 08.05.2025
Харків отримає шість тролейбусів Skoda 21Tr з чеського міста Брно - МЗС

Харків отримає шість тролейбусів Skoda 21Tr з чеського міста Брно - МЗС

04:10 07.05.2025
Піт Хегсет в лютому 2025 року скасовував постачання зброї Україні, не ставлячи Білий дім до відома - ЗМІ

Піт Хегсет в лютому 2025 року скасовував постачання зброї Україні, не ставлячи Білий дім до відома - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський затвердив делегацію для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині - указ

Зеленський: Ми не можемо бігати по всьому світу за Путіним, а рівень російської делегації – неповага до Ердогана і Трампа

Зеленський: Якщо Путін готовий до перемовин, треба зустрічатись без будь-яких умов, але він не хоче припинення вогню

Зеленський: Україна в Туреччині демонструє бажання закінчити війну, Росія – ні, тому потрібні санкції як стимул до припинення вогню

Зеленський 16 травня вирушить з Ердоганом на саміт до Албанії

ОСТАННЄ

У Сумах зняли обмеження руху транспорту, але загроза атак РФ залишається високою – ОВА

Зарівна провела зустрічі у Швеції в межах ініціативи Bring Kids Back UA

У другому півфіналі визначено останніх 10 учасників фіналу "Євробачення-2025"

Зеленський подякував президенту FIFA за підтримку України та закликав "працювати разом" задля припинення вогню

Мединський назвав "плідною" зустріч із главою МЗС Туреччини і заявив, що чекатимуть на українську делегацію в п'ятницю

На фронті від початку доби відбулось 117 бойових зіткнень

Мерц: Новий пакет санкцій готовий буде ухвалений в Брюсселі у вівторок

До Реєстру збитків відтепер можна подати заяву про компенсацію за зруйновану нежитлову нерухомість

Сибіга у Стамбулі зустрівся з Халюком Байрактаром

Окупанти втратили 161 особу на покровському напрямку - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА