Нацполіція відкрила кримінальні провадження щодо збору коштів для львівʼянина зі СМА Назарія Гусакова
Національна поліція України розпочала два кримінальні провадження щодо можливого шахрайства під час збору коштів для львівʼянина Назарія Гусакова, який заявляв про потребу в дороговартісному лікуванні спіральної м’язової атрофії (СМА).
Збір коштів активно підтримували у соціальних мережах і медіа, зокрема відомі журналісти та лідери думок. У червні в соцмережі X та Telegram-каналах зʼявилася інформація про відсутність звітності за зібрані кошти.
"Попередньо встановлено, що було використано щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси", — повідомили в Департаменті комунікації Нацполіції.
За інформацією, оприлюдненою на офіційному вебпорталі Національної поліції України, провадження відкриті за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Встановлюється коло потерпілих і місце перебування Гусакова та інших осіб, які могли бути причетні.
Раніше президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка повідомив, що львів'янин з спінально м'язовою атрофією (СМА) Назарій Гусаков, якого раніше звинуватили у шахрайстві із зібраними на лікування коштами, полишив територію України понад тиждень тому і наразі його місцезнаходження невідоме.
Як повідомлялося, 17 червня у соцмережі Х почали поширювати дописи, що Гусаков не відповідає на запитання про звіти за зібрані на лікування кошти, зокрема на ліки профілактики СМА. Після цього він опублікував в телеграм-каналі текст: "Якщо все вийде, то на еврізді, принаймні цього року збирати більше не доведеться. Залишиться лише реабілітаційні процедури та препарати". Пізніше в коментарі медіа він відкинув усі звинувачення у шахрайстві.
Пізніше Гусаков заявив, що йому варто було вести бухгалтерію і збирати чеки, які б підтверджували витрати зібраних на лікування коштів, але в нього не було для цього досвіду.
За його словами, на всі супутні до лікування потреби йому щомісяця потрібно 250-300 тис. грн. Львівська влада безкоштовно надає йому 20 флаконів ліків, але реальна потреба дещо більша. Гусаков також розповів, що левову частину послуг і ліки він сплачував без офіційних накладних, але не думав, що доведеться звітувати за них.