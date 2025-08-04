Високопосадовець Білого дому звинуватив Індію у фінансуванні російської війни проти України - ЗМІ

Заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер, який є одним з найвпливовіших радників президента Дональда Трампа, звинуватив Індію у фінансуванні російської війни проти України через закупівлі нафти у РФ, передає Reuters.

Трамп "дуже чітко сказав, що неприпустимо, аби Індія продовжувала фінансувати цю війну, купуючи нафту в Росії", зазначив Міллер у неділю в інтерв’ю Fox News.

"Люди шоковані, дізнавшись, що Індія практично нарівні з Китаєм закуповує російську нафту. Це приголомшливий факт", – сказав він.

Водночас Міллер назвав "чудовими" відносини Трампа з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Видання зазначає, що індійські посадовці заявили, що країна продовжуватиме закуповувати нафту в Москви, попри погрози США.

Джерело: https://www.reuters.com/world/india/top-trump-aide-accuses-india-financing-russias-war-ukraine-2025-08-03/