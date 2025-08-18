Інтерфакс-Україна
Події
17:42 18.08.2025

Трамп назвав "тупими" своїх критиків та вкотре пообіцяв вирішити "катастрофу між Росією та Україною"

Президент США Дональд Трамп вкотре накинувся з різкими звинуваченнями на американськи медіа, що піддавали критиці його саміт із Володимиром Путіним на Алясці, якій достроково завершився у п'ятницю.

"Я врегулював 6 воєн за 6 місяців, одна з яких могла призвести до ядерної катастрофи, а тепер я мушу читати і слухати Wall Street Journal та багатьох інших, які насправді не мають уявлення про ситуацію, і які розповідають мені про все, що я роблю неправильно у питанні Росії/України, яке є війною Сонного Джо Байдена, а не моєю. Я тут лише для того, щоб зупинити її, а не продовжувати її. Це НІКОЛИ не сталося б, якби я був президентом", - дописав він у соцмережі Truth Social у понеділок.

Президент США додав, що він "точно знає, що робить".

"Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради людей, які роками працювали над усіма цими конфліктами і ніколи не змогли нічого зробити, щоб їх зупинити. Вони "ТУПІ" люди, без здорового глузду, інтелекту чи розуміння, і вони тільки ускладнюють вирішення поточної катастрофи між Росією та Україною. Незважаючи на всіх моїх легковажних і дуже заздрісних критиків, я це зроблю — я завжди це роблю!!!", - резюмував Трамп.

