16:47 27.10.2025

Антикорупційні органи направили до суду справу про недекларування майна головою АМКУ

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за матеріалами детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням керівника Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка та його близької особи в недекларуванні майна й пособництві в незаконному збагаченні відповідно.

"У межах досудового розслідування встановлено, що в декларації за 2024 рік посадовець не вказав дані про 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, набуття яких йому інкримінується в іншому кримінальному провадженні – за фактом незаконного збагачення", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією антикорупційної прокуратури, члена сім’ї чиновника звинувачують у пособництві в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн, тобто вчиненні злочину.

У серпні 2024 року голові АМКУ було повідомлено про підозру в незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації у кримінальному провадженні, розпочатому після оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода".

У липні 2025 року антикорупційні органи повідомили, що завершили слідство у справі керівника АМКУ Кириленка та відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У серпні Вищий антикорупційний суд відмовилися усунути з посади голову АМКУ Павла Кириленка.

