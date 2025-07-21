НАБУ: Детективи бюро перебували у службовому відрядженні — на запрошення Ініціативи StAR

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заявляє, детективи НАБУ справді перебували у службовому відрядженні — на запрошення Ініціативи з повернення вкрадених активів (StAR), яка є спільною програмою Світового банку та Управління ООН з наркотиків та злочинності.

Поїздка була офіційною, завчасно погодженою і відбулася з метою участі у серії двосторонніх зустрічей у межах Глобального форуму з повернення активів, що проходив 25-27 червня у Відні, зазначає НАБУ у роз’ясненні у зв’язку з публікацією СБУ.

"Жоден з учасників відрядження не знайомий із особою, згаданою у відео СБУ. Співробітники НАБУ не мають жодного стосунку до поширених у відео тверджень, зокрема щодо так званої "допомоги у втечі" чи "купе прикриття"", - підкреслює НАБУ у телеграм-каналі.

Національне бюро як незалежний орган з викриття топкорупції здійснює свою діяльність виключно у межах закону. Жодна особа незалежно від посади чи статусу не має впливу на перебіг розслідувань, також зазначає НАБУ і додає скан офіційного підтвердження від організаторів заходу — лист Ініціативи StAR.