Інтерфакс-Україна
Економіка
14:48 28.05.2025

Фінкомітет Ради рекомендує прийняти в цілому законопроєкт щодо фінінклюзії, необхідний "Укрпошті" для запуску банку

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Фінкомітет Ради рекомендує прийняти в цілому законопроєкт щодо фінінклюзії, необхідний "Укрпошті" для запуску банку

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав для прийняття в цілому доопрацьований законопроєкт №13018-д щодо фінансової інклюзії, на який чекає "Укрпошта" для запуску власного банку.

"Комітет підтримав доопрацьований законопроєкт №13018-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні у другому читанні", – написав голова комітету Данило Гетманцев у Телеграм каналі в середу.

Згідно з цим документом в Україні може з’явитися новий тип банку - банк фінансової інклюзії для обслуговування фізосіб та інших клієнтів з річним доходом до EUR5 млн, який працюватиме на основі обмеженої банківської ліцензії. Основною метою такого банку стане обслуговування громадян та мікропідприємств, що наразі не мають стабільного доступу до фінансових послуг - зокрема на звільнених територіях, у районах поблизу зони бойових дій та серед соціально вразливих груп населення.

Передбачається, що банк фінансової інклюзії матиме право надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, суб’єктам господарювання, громадським і благодійним організаціям, а також органам державної влади та місцевого самоврядування.

"Саме ці банки допоможуть забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях", – наголосив Гетманцев.

Законопроєктом також пропонується законодавчо закріпити визначення термінів "фінансова інклюзія", "обмежена банківська ліцензія" та "банк фінансової інклюзії", а також надати Національному банку України повноваження сприяти розвитку фінансової інклюзії.

Як повідомлялось, в першому читанні цей законопроєкт було прийнято 25 березня цього року після того як наприкінці грудня попередній законопроєкт було відхилено.

Теги: #банк #укрпошта

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