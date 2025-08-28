Російський обстріл завдав пошкоджень головному офісу та відділенням ОТП Банку в Україні

Російський обстріл Києва у ніч з 27 на 28 серпня завдав пошкоджень головному офісу ОТП Банк та відділенню "Жилянське" з обслуговування приватних клієнтів по вул. Жилянській, 43, а також відділенню "Європейське" за адресою вул. Володимирська, 92/39.

"У зв’язку з цим 28 серпня зазначені відділення не працюватимуть, однак ми робимо усе, щоб якнайшвидше відновити їхню роботу", – йдеться у повідомлені фінансової установи, яка є "дочкою" угорського OTP Bank.

Зазначається, що усі безготівкові операції в ОТП Банк здійснюються зараз без обмежень.

Раніше про пошкодження свого головного офісу, також розташованого по вул. Жилянській (буд. 32), повідомив банк "Кредит Дніпро".

Окрім того через російський удар тимчасово припинило роботу Київське відділення №7 БІЗБанку за адресою вул. Жилянська, 35.

ОТП Банк, згідно з даними НБУ, за розмірами загальних активів на 1 липня цього року (128,3 млрд грн) був 10-м в Україні з 60 банків.