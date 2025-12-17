У Одесі пошкоджено скління багатоповерхівки та освітнього закладу через атаку БпЛА

У Одесі пошкоджено скління багатоповерхівки через атаку ворожих безпілотників ввечері середи, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"В Одеському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено скління у дев’ятиповерховому житловому будинку та освітньому закладі. Загоряння не зафіксовано", - написав він у телеграмі.

На місці працюють відповідні служби.

"Прошу мешканців під час оголошення повітряної тривоги перебувати в укриттях та в жодному разі не перебувати біля вікон", - додав Кіпер.

