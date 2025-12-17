Інтерфакс-Україна
Події
23:34 17.12.2025

У Одесі пошкоджено скління багатоповерхівки та освітнього закладу через атаку БпЛА

1 хв читати

У Одесі пошкоджено скління багатоповерхівки через атаку ворожих безпілотників ввечері середи, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"В Одеському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено скління у дев’ятиповерховому житловому будинку та освітньому закладі. Загоряння не зафіксовано", - написав він у телеграмі.

На місці працюють відповідні служби.

"Прошу мешканців під час оголошення повітряної тривоги перебувати в укриттях та в жодному разі не перебувати біля вікон", - додав Кіпер.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/12971

Теги: #пошкодження #одеса #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:43 17.12.2025
Ворожі шахеди вдарили по житловій забудові Кривого Рогу, є постраждалі

Ворожі шахеди вдарили по житловій забудові Кривого Рогу, є постраждалі

07:19 17.12.2025
lifecell відзвітував про 69,6% працездатності мережі в Одесі та 83,8% – в області після обстрілів 13 грудня

lifecell відзвітував про 69,6% працездатності мережі в Одесі та 83,8% – в області після обстрілів 13 грудня

22:12 16.12.2025
Двох цивільних поранено внаслідок удару російського БпЛА в Запоріжжі – ОВА

Двох цивільних поранено внаслідок удару російського БпЛА в Запоріжжі – ОВА

20:58 15.12.2025
Туреччина збила невідомий дрон над акваторією Чорного моря

Туреччина збила невідомий дрон над акваторією Чорного моря

20:28 15.12.2025
Доступність мереж мобільного зв’язку в Одесі відновлена до 60% - віцепрем’єр Федоров

Доступність мереж мобільного зв’язку в Одесі відновлена до 60% - віцепрем’єр Федоров

17:06 15.12.2025
Свириденко: пошкодження енергосистеми в Одесі суттєві, тому відновлення мереж всього міста потребує часу

Свириденко: пошкодження енергосистеми в Одесі суттєві, тому відновлення мереж всього міста потребує часу

23:04 13.12.2025
Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Сумах, попередньо без постраждалих – в.о. мера

Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Сумах, попередньо без постраждалих – в.о. мера

19:27 13.12.2025
Частина енергообладання вже прямує на об’єкти для відновлення енергопостачання в Одеській та Миколаївській областях після атак РФ – заступник глави Міненерго

Частина енергообладання вже прямує на об’єкти для відновлення енергопостачання в Одеській та Миколаївській областях після атак РФ – заступник глави Міненерго

14:49 13.12.2025
Комбінована атака РФ пошкодила 4 ПС "Укренерго" на Одещині, без світла приблизно 60% споживачів

Комбінована атака РФ пошкодила 4 ПС "Укренерго" на Одещині, без світла приблизно 60% споживачів

05:50 13.12.2025
ДТЕК показав наслідки атаки РФ по підстанціях на Одещині

ДТЕК показав наслідки атаки РФ по підстанціях на Одещині

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Робота з відновлення енергопостачання в регіонах "має бути оперативною, і відповідальність за це персональна"

Зеленський: Заяви РФ щодо продовження війни у 2026 р. потребують сміливості наших партнерів

"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

Рішення саміту ЄС матимуть наслідки як для України, так і для самого Союзу

Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

ОСТАННЄ

Ворожі БпЛА атакували Черкащину та Сумщину, є пошкодження інфраструктури і постраждала

Голова НБУ та "ПриватБанк" вибачилися перед ветераном без рук за відмову видати картку

Сенат США схвалив оборонний бюджет на 2026 рік із $800 млн для України

США та РФ на вихідних в Маямі обговорять шляхи припинення війни в Україні - ЗМІ

У Франції за запитом ДБР провели обшуки в ексгенпрокурора Піскуна

Україна виконала норматив призначення суддів за програмою Ukraine Facility

Свириденко анонсувала оновлення подання заяв до Реєстру збитків через Дію

Кабмін схвалив законопроєкти щодо приєднання України до SEPA – Мінфін

Уже 32 постраждалих через ворожу атаку Запоріжжя

Кабмін перерозподілив кошти на компенсації для придбання житла ще понад 200 ветеранам з інвалідністю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА