Акціонери "Інтерпайп Дніпропетровський Втормет" проведуть збори з призначення аудитором компанію "Лукас Аудит"

Акціонери ПрАТ "Інтерпайп Дніпропетровський Втормет" (Дніпро), що входить до трубно-колісної компанії (ТКК) "Інтерпайп", проведуть збори з метою призначити аудитором фінансової звітності ТОВ "Лукас Аудит".

Згідно з інформацією компанії у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), рішення про проведення 2 липня 2025 року позачергових загальних зборів акціонерів шляхом опитування ((дистанційні загальні збори) наглядова рада ПрАТ прийняла 28 травня поточного року.

На порядок денний винесено два питання: затвердження регламенту загальних зборів акціонерів товариства і призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст.29 закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Згідно з проєктом рішення, який є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", акціонерам пропонується призначити ТОВ "Лукас Аудит" (ідентифікаційний код 19029087) суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Аналогічні питання винесені на збори акціонерів ПрАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" ("Інтерпайп НМТЗ", Дніпропетровська обл.), які відбудуться 26 червня поточного року, і ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" ("Інтерпайп НТЗ", Дніпро), які відбудуться 30 червня 2025 року.

ТОВ "Лукас Аудит" (Київ) зареєстровано 31 липня 1995 року, основна діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування. Директор – Андрій Катчик.

У власності фізособи Андрія Катчик – 70%-на доля ТОВ, у фізособи Анастасії Солохи – 30%.

Статутний капиітал – 300,375 тис. грн.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його сім'ї.

"Інтерпайп Дніпропетровський Втормет" спеціалізується на заготівлі та переробці брухту чорних металів у Дніпропетровській області з подальшою реалізацією цього товару, зокрема на підготовці металошихти для сталеплавильних підприємств.

За даними НДУ на перший квартал 2025 року, компанія Interpipe Limited (Кіпр) володіє 98,6699% акцій ПрАТ "Інтерпайп Дніпропетровський Втормет".

Статутний капітал компанії становить 64,876 млн грн.