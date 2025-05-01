Інтерфакс-Україна
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18:38 01.05.2025

"Vodafone Україна" виплатить акціонерам 702 млн грн дивідендів з прибутку за 2024р.

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"Vodafone Україна" виплатить акціонерам 702 млн грн дивідендів з прибутку за 2024р.

Другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) прийняв рішення виплатити акціонерам річні дивіденди за 2024 рік за простими акціями ПрАТ в розмірі 702 млн грн.

Відповідне рішення прийняли акціонери ПрАТ "ВФ Україна" на річних загальних зборах 24 квітня 2025 року, повідомила компанія на своєму сайті.

Розмір дивідендів з розрахунку на одну просту акцію товариства складає 0,90 грн (дев'яносто копійок).

Виплата буде здійснена до 24 жовтня 2025 року.

У 2023 році компанія виплатила дивіденди Telco Solutions and Investments LLC у розмірі 1,81 млрд грн, а також PPT Telecom Kyiv 18,28 млн грн.

В тексті опублікованого на початку квітня фінансового звіту компанії за 2024 рік повідомлялося, що вона у 2024 році не виплачуватиме дивіденди акціонерам.

Як повідомлялось, "Vodafone Україна" у 2024 році збільшив виручку на 13,1%, до 24,44 млрд грн, скоротивши прибуток на 30,1% - до 3,54 млрд грн.

"Vodafone Україна" – другий за величиною український мобільний оператор, що надає послуги швидкісного інтернету 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного в 2015 – 2024 роках досягли 48,5 млрд грн. В Україні послугами Vodafone користуються 15,8 млн клієнтів. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding.

Теги: #vodafone_україна #дивіденди #акціонери

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