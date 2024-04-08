Нацбанк відмовився повернути право голосу Getin Holding за акціями Ідея Банк

Національний банк України (НБУ) відмовив Getin Holding у його заяві надати ще один рік для усунення порушень і повернути право голосу за 100% акцій українського Ідея Банку (Львів), йдеться в повідомленні холдингу на Варшавській фондовій біржі в понеділок.

"Ба більше, НБУ підтвердив, що як захід впливу... у вигляді тимчасової заборони на реалізацію права голосу, закріпленого за акціями Ідея Банку, до усунення порушення залишається чинним, а також те, що довірчий управитель, призначений НБУ, Яцек Пєхота, продовжує здійснювати свої права відповідно до рішення НБУ", - повідомив Getin Holding.

Зазначається, що відмовлено також і у відновленні права голосу на 44,98% акцій українського банку основному власнику Getin Holding - Лешеку Чарнецькому (Leszek Czarnecki).

НБУ також повідомив, що в межах своєї компетенції має право ініціювати подальшу наглядову діяльність щодо Getin Holding Getin Holding і Чарнецького.

"Правління емітента (Getin Holding) повідомляє, що воно аналізує правові наслідки та можливі судові позови щодо захисту інвестицій в Ідея Банк відповідно до чинного законодавства. Предметом аналізу правління є вплив на становище емітента, і на індивідуальній, і на консолідованій основі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці березня 2023 року Нацбанк тимчасово позбавив Getin Holding права голосу за 100% акцій Ідея Банку через визнання небездоганною ділової репутації як безпосередньо фінансового холдингу, так і його основного власника Чарнецького. НБУ встановив для них річний термін для усунення порушення і погодив довірчим управителем Ідея Банку президента Польсько-української господарської палати Яцека Пєхоту.

Ідея Банк (раніше - Плюс Банк) заснований 1989 року. Згідно з даними НБУ, станом на початок лютого 2024 року банк за розміром активів посідав 26-те місце (11,08 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Його чистий прибуток за 2023 рік становив 509,9 млн грн.

Раніше, у червні 2020 року, було розірвано угоду з продажу Ідея Банку ексголові правління Альфа-Банку (Київ) Івану Світеку та українській інвесткомпанії Dragon Capital: сторони не змогли узгодити її комерційні умови у встановлений договором термін. Пізніше Dragon Capital зі Світеком встигли до війни купити Юнекс Банк у "Смарт-Холдингу" Вадима Новинського.

Наприкінці лютого 2022 року Getin Holding повідомив, що йому вдруге не вдалося продати Ідея Банк. Укладену 10 листопада 2021 року угоду про умови продажу його 100% акцій Першому українському міжнародному банку (ПУМБ, Київ) Ріната Ахметова було розірвано у зв'язку з невиконанням усіх умов переходу права власності до 25 лютого. Після розірвання угоди з ПУМБом Getin Holding відмовився від планів продажу свого українського дочірнього банку в умовах триваючої військової агресії РФ проти України.