АМКУ розпочав справу проти двох найбільших виробників яєць "Авангард" і Ovostar за необгрунтоване підвищення цін

Антимонопольний комітет (АМКУ) в кінці травня розпочав справу проти двох найбільших виробників курячих яєць в Україні – групами компаній "Авангард" та Ovostar Union – через ознаки вчинення ними антиконкурентних узгоджених дій при формуванні ціни на курячі яйця без об’єктивних на те причин, повідомила пресслужба відомства.

АМКУ нагадав, що в жовтні 2024 року почав розслідування причини підвищення цін на курячі яйця, а у квітні 2025 року надавав десятьом найбільшим виробникам/реалізаторам курячих яєць обов’язкові для розгляду рекомендації про запобігання порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

У ході проведеного дослідження АМКУ виявив у найбільших виробників ознаки порушення конкурентного законодавства. Регулятор зауважив, що групи компаній "Авангард" та Ovostar Union є найбільшими виробниками курячих яєць у шкаралупі та, відповідно, мають вплив на цей ринок.

"АМКУ розуміє значущість соціальної ролі ринків продукції птахівництва, оскільки вона займає важливе місце в забезпеченні населення високоякісними дієтичними продуктами харчування, і надалі продовжує здійснювати нагляд за дотриманням конкурентного законодавства у діях учасників ринку", - запевнив регулятор.

Як повідомлялося, щорічно в Україні споживають 11,5-12 млрд шт курячих яєць. Цей обсяг формують порівну – 50/50 – птахокомбінати та домашні господарства.

Три провідні компанії, на яких разом припадає близько 60% промислового виробництва яєць – це група "Авангард" Олега Бахматюка (ТМ "Квочка"), Ovostar Union Боріса Бєлікова та Віталія Вересенка (ТМ "Ясенсвіт") та Inter Edinstvo Богдана Єсіпова та Юрія Шевченка (ТМ "Це – Яйце!").