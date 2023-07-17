Англійська Schroders продала частину акцій Ferrexpo і знизила свою частку в компанії менш ніж до 5%

Британська багатонаціональна компанія з управління активами Schroders Plc (Лондон) знизила свій пакет голосуючих акцій британської Ferrexpo plc, яка контролює в Україні Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (ПГЗК і ЄГЗК), менш ніж до 5%.

Згідно з біржовим повідомленням Ferrexpo в понеділок, зниження порогового значення в 5% відбулося 14 липня поточного року.

Уточнюється, що пакет голосуючих акцій у Schroders Plc наразі становить 29 млн 590,980 тис., або 4,947189% від загальної кількості голосів у компанії, тоді як раніше було 5,453490%.

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні.

Ferrеxpo належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК" і 99,9%-ва частка ТОВ "Біланівський ГЗК".

Schroders plc - британська багатонаціональна компанія з управління активами, заснована 1804 року, що базується в Лондоні. У компанії працює понад 5000 осіб у всьому світі в 32 офісах у Європі, Америці, Азії, Африці та на Близькому Сході.