Ferrexpo призупинила виробництво та експорт через збій з постачанням е/е внаслідок обстрілів енергоінфраструктури України

Гірничорудна компанія Ferrexpo plc з основними активами в Україні призупинила експорт залізорудної продукції через збій з постачанням електроенергії внаслідок російських обстрілів енергоінфраструктури України.

"Компанія Ferrexpo plc з жалем повідомляє, що після нападів на українську енергетичну інфраструктуру рано вранці в суботу, 8 листопада 2025 року, постачання електроенергії до її підприємств було порушено, внаслідок чого виробництво та експорт буде перервано", - говориться у пресрелізі компанії в понеділок.

Повідомлень про загиблих або поранених немає.

Згідно з пресрелізом, в останні місяці спостерігається збільшення частоти та інтенсивності атак, спрямованих на українську інфраструктуру виробництва та передачі енергії. Рано вранці суботи, 8 листопада, ракети вразили цілі з передачі енергії в Горішніх Плавнях - шахтарському місті, де розташована компанія Ferrexpo, та в більшому промисловому місті Кременчук, розташованому неподалік.

Після атак постачання електроенергії до Горішніх Плавнів було припинено, а роботу дочірніх підприємств групи - Ferrexpo Poltava Mining (Полтавський ГЗК) та Ferrexpo Yeristovo Mining (Єрістовський ГЗК) призупинено.

При цьому відзначається, що заздалегідь група створила запаси проміжної необробленої та готової залізорудної продукції на місці та в інших місцях, щоб мінімізувати порушення виробничого циклу та експорту.

Протягом вихідних було відновлено подачу е/е в обмеженій кількості на ПГЗК та ЄГЗК і частка збагачувальної фабрики знову працює. Зусилля щодо відновлення електропостачання та виробничих потужностей тривають.

Ferrеxpo належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% - ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".