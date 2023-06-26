Політика

16:45 26.06.2023

Шмигаль подякував послу Німеччини Фельдгузен за важливу роботу з розвитку двосторонніх відносин

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Шмигаль подякував послу Німеччини Фельдгузен за важливу роботу з розвитку двосторонніх відносин

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував послу Німеччини в Україні Анці Фельдгузен, яка завершує свою каденцію на посаді, за значну й важливу роботу з розвитку двосторонніх відносин країн.

"Цінуємо допомогу Німеччини в ліквідації наслідків терористичного підриву Росією Каховської ГЕС. Зараз найбільшого занепокоєння викликає замінування Запорізької атомної електростанції. Цивілізований світ повинен рішуче відреагувати, аби не допустити ядерного теракту", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр подякував Німеччині за підтримку в усіх напрямах: зброєю, фінансами, санкційною політикою. "А також особисто пані Фельдгузен, яка завершує свою каденцію на посаді, за значну та важливу роботу задля розвитку двосторонніх відносин України та Німеччини", - наголосив він.

 

Теги: #німеччина #фельдгузен #шмигаль

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