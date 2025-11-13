Курс "Розподілена генерація" від АТ "Оператор ринку": рішення, які допомагають бізнесу працювати без збоїв попри виклики часу

Сьогодні український бізнес, як ніколи, замислюється над енергетичною автономністю. В умовах війни надійне власне джерело електроенергії стає не розкішшю, а умовою виживання і стійкості.

Саме цим потребам відповідає курс "Розподілена генерація", що реалізується в межах соціальної програми АТ "Оператор ринку" щодо підвищення обізнаності про роботу ринку електричної енергії України.

Підприємці, які нещодавно отримали консультації, відзначають: практичних знань у цій сфері бракує, а запит бізнесу стрімко зростає. Українські компанії шукають рішення, які дозволять бути незалежними від зовнішніх ризиків і гарантуватимуть безперебійність роботи.

Програма охоплює такі ключові аспекти:

поетапний план щодо встановлення, підключення та експлуатації ГПУ і КГУ, актуальні умови приєднання до електричних мереж у період воєнного стану

можливості реалізації електричної енергії на ринку електричної енергії

Рішення про впровадження газопоршневих і когенераційних систем — це не лише вигідний бізнес-крок, а й внесок у зміцнення енергетичної безпеки України. Якщо ви плануєте зробити свій бізнес енергонезалежним — долучайтеся до нашої Програми. Календар консультацій доступний на ikp.oree.com.ua.

Соціальна Програма АТ "Оператор ринку" щодо підвищення обізнаності про роботу ринку електричної енергії України включає такі курси як "Модель ринку", "Зелений+", "Розподілена генерація" та "Балансуючий ринок та виробники".

Увесь дохід за надані консультації спрямовується на підтримку Збройних Сил України.

Консультації: (044) 205-01-91, (095) 275-55-74 або [email protected]