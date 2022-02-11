НАБУ звинувачує ексдиректора "Оператора ринку" в розтраті 2,15 млн грн через виплату собі премій

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заявило про завершення розслідування за підозрою ексдиректора ДП "Оператор ринку" Володимира Євдокімова у заволодінні ним 2,15 млн грн коштів підприємства.

"Слідство встановило, що протягом 2019-2020 рр. посадовець, зловживаючи службовим становищем, незаконно заволодів коштами державного підприємства через видання наказів про виплату йому заохочувальних виплат на загальну суму 2,15 млн грн", - йдеться в повідомленні на сайті бюро.

Про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 5 ст. 191 КК України, Євдокімову було повідомлено у грудні 2021 року.

У НАБУ вважають, що зібраних матеріалів у рамках кримінального провадження достатньо для початку процесу відшкодування збитків, завданих ДП діями його екскерівника.

"Для цього держпідприємство може подати цивільний позов у рамках кримінального провадження. НАБУ неодноразово звертало увагу ДП на необхідність розпочати цей процес. Однак позов досі не подано, що суперечить інтересам держави, яка втрачає можливість своєчасного відшкодування завданої майнової шкоди", - наголошується в повідомленні.

Стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акта та скерування його до суду.

ДП "Оператор ринку", створене у 2019 році на базі ДП "Енергоринок", відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР).