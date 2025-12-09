Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
10:51 09.12.2025

Гарантії походження "зеленої" енергії: інструмент сталого розвитку, який уже працює в Україні

4 хв читати

Сталий розвиток сьогодні – це не тренд, а новий стандарт відповідального бізнесу. Компанії у всьому світу орієнтуються на енергетичний перехід, скорочення вуглецевого сліду та прозорість у походженні енергії – ці чинники визначають їхню довіру, репутацію та інвестиційну привабливість.

В Україні важливим кроком у цьому напрямі стало впровадження системи гарантій походження електричної енергії, торгівля якими здійснюється на платформі АТ "Оператор ринку".

Що таке гарантії походження?

Гарантія походження електричної енергії (ГПЕЕ) – це електронний документ, що підтверджує: певний обсяг електроенергії вироблено з відновлюваних джерел енергії. Її видає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) через Реєстр гарантій походження електричної енергії, виробленої з ВДЕ.

Одна гарантія походження дорівнює 1 МВт*год "зеленої" енергії. Якщо виробник підтвердив виробництво 20 МВт*год електроенергії з ВДЕ, це означає, що він отримає 20 гарантій походження.

Цей механізм діє паралельно до фізичного постачання енергії. Тобто право власності на гарантію походження може передаватися окремо від самої електроенергії. Таким чином, компанії можуть документально підтвердити, що споживають саме енергію з відновлюваних джерел – незалежно від того, де фізично її вироблено.

Чому це важливо для бізнесу

Підприємства дедалі частіше декларують свою екологічну відповідальність у звітності ESG (Environmental, Social, Governance). Один із ключових критеріїв таких звітів – частка споживання енергії з відновлюваних джерел.

Саме гарантії походження дозволяють бізнесу:

  • підтвердити використання "зеленої" енергії у виробництві товарів і послуг;
  • зменшити вуглецевий слід у своїй діяльності;
  • підвищити привабливість для інвесторів і партнерів, особливо на міжнародних ринках;
  • відповідати принципам сталого розвитку, які стають обов’язковими для великих корпорацій і публічних компаній.

Для українських компаній це не просто тренд – це вхідний квиток у європейську економіку, де облік вуглецевого сліду, зелена сертифікація та звітність за ESG уже стали нормою.

Хто може продавати та купувати гарантії походження

Право на отримання гарантій мають:

1. Усі виробники електроенергії з відновлюваних джерел (сонце, вітер, біомаса тощо);

2. Споживачі, які мають власні генеруючі установки з ВДЕ для забезпечення власного споживання;

3. Активні споживачі;

4. Гарантований покупець і постачальники універсальних послуг.

Купувати ж гарантії походження можуть українські та міжнародні компанії, які прагнуть підтвердити свою відповідність принципам сталого розвитку, у тому числі для ESG-звітності.

Це виробничі підприємства, ІТ-компанії, фінансові установи, логістичні оператори та навіть муніципалітети, які прагнуть зменшити власний вуглецевий слід.

Ринок гарантій походження вже працює

Торгівля гарантіями походження запроваджена в Україні на виконання вимог Директиви ЄС RED II про стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел. Майданчиком для таких операцій є АТ "Оператор ринку" – центральний учасник організованих сегментів ринку електроенергії.

За перший рік роботи системи на торговельному майданчику "Оператора ринку" було продано понад 100 тисяч гарантій походження електричної енергії, що еквівалентно відповідній кількості "зеленої" електроенергії в МВт*год.
Більше 15 компаній уже придбали гарантії походження, серед них — представники міжнародного бізнесу, включно з компаніями, акції яких котируються на Лондонській фондовій біржі.

Український бізнес на шляху до зеленої трансформації

Попит на "зелену" енергію зростає не лише серед великих корпорацій. Малий і середній бізнес також усвідомлює: інвестиції у сталий розвиток – це внесок у власну конкурентоспроможність.

Одним з успішних кейсів є кейс ТОВ "Рівненська обласна енергопостачальна компанія" (ТОВ "РОЕК"), яка придбала гарантії походження "зеленої" енергії на майданчику АТ "Оператор ринку" для підтримки сталого розвитку зеленої енергетики України.

"Для нас це не просто цифри у звіті –  це конкретний крок у побудові сталого бізнесу, який мінімізує негативний вплив на довкілля та демонструє відповідальність перед державою, – зазначає Сергій Безсмертний, директор ТОВ "РОЕК". – Купівля гарантій походження через майданчик АТ "Оператор ринку" дає нам можливість прозоро підтвердити фактичне споживання зеленої енергії".

Придбання гарантій походження –  це простий і водночас дієвий крок до відповідального енергоспоживання, який не потребує технічних змін у постачанні електроенергії, але має вагомий іміджевий і стратегічний ефект.

АТ "Оператор ринку" створює надійну та прозору інфраструктуру для розвитку цього сегмента. Із запуском системи гарантій походження Україна зробила черговий крок до європейських стандартів енергетичної політики, де чиста енергія та сталий розвиток стають основою економічного зростання.

За 2024-2025 роки на майданчику АТ "Оператор ринку" продано 128 609 гарантій походження "зеленої" енергії.

 

Теги: #оператор_ринку

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:21 25.11.2025
"Оператор ринку" розширив освітньо-соціальну програму про роботу ринку напрямком розвитку УЗЕ

"Оператор ринку" розширив освітньо-соціальну програму про роботу ринку напрямком розвитку УЗЕ

17:32 13.11.2025
Курс "Розподілена генерація" від АТ "Оператор ринку": рішення, які допомагають бізнесу працювати без збоїв попри виклики часу

Курс "Розподілена генерація" від АТ "Оператор ринку": рішення, які допомагають бізнесу працювати без збоїв попри виклики часу

13:15 27.10.2025
"Оператор ринку" проведе курс про особливості приєднання та ефективного використання газопоршневих і когенераційних установок

"Оператор ринку" проведе курс про особливості приєднання та ефективного використання газопоршневих і когенераційних установок

17:08 02.10.2025
"Оператор ринку" запускає чергову хвилю навчань за програмою підвищення обізнаності про роботу ринку е/е

"Оператор ринку" запускає чергову хвилю навчань за програмою підвищення обізнаності про роботу ринку е/е

16:06 10.08.2025
Україна 1-10 серпня сім разів лідирувала за ціною е/е на спотовому ринку в Європі і 11 разів – за останні 15 днів

Україна 1-10 серпня сім разів лідирувала за ціною е/е на спотовому ринку в Європі і 11 разів – за останні 15 днів

13:14 15.08.2023
"Оператор ринку" має намір розвивати платформу REP для невеликих споживачів у бік розширення послуг

"Оператор ринку" має намір розвивати платформу REP для невеликих споживачів у бік розширення послуг

12:45 15.08.2023
Market coupling нацiлений на максимізацію конкуренції та є альтернативою державному регулюванню - глава "Оператора ринку"

Market coupling нацiлений на максимізацію конкуренції та є альтернативою державному регулюванню - глава "Оператора ринку"

13:38 23.03.2022
"Оператор ринку" готує законопроєкт про зміни до Податкового кодексу для повної синхронізації європейського та українського енергоринків

"Оператор ринку" готує законопроєкт про зміни до Податкового кодексу для повної синхронізації європейського та українського енергоринків

13:00 23.03.2022
Глава "Оператора ринку": Імпорт-експорт електроенергії з ЄС - це перспектива найближчого майбутнього

Глава "Оператора ринку": Імпорт-експорт електроенергії з ЄС - це перспектива найближчого майбутнього

12:07 11.02.2022
НАБУ звинувачує ексдиректора "Оператора ринку" в розтраті 2,15 млн грн через виплату собі премій

НАБУ звинувачує ексдиректора "Оператора ринку" в розтраті 2,15 млн грн через виплату собі премій

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Українські правозахисники і колишні в’язні Кремля відвідують Сирію у річницю падіння режиму Асада

УДАР рекомендує владі ліквідувати схеми в енергетиці, оборонці, на митниці, а не підвищувати податки для ФОПів

Ukrainian Building Awards 2025: "Будівельний Оскар" країни визначить лідерів галузі у Києві

Ponova by OTP Bank визнаний кращим у спецномінації «ТОП-фінтехрішення» Всеукраїнського конкурсу «Банк року – 2025»

XX З’їзд Асоціації українських банків: ювілей, системна роль та волонтерська активність

Sense Bank та Mastercard фіксують зростання попиту на картки TRY для дітей і підлітків

Військові 241-ї бригади ТрО збирають кошти на спецколеса для транспорту

В Інституті міжнародних відносин визначили переможців конкурсу найкращих есе серед студентів про роль ШІ в українській дипломатії

UKRNAFTA оновила ще 5 АЗК: на клієнтів чекають знижки на пальне та подарунки

Інтелектуальний щит держави: юні призери всеукраїнських та міжнародних олімпіад отримали премії президента України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА