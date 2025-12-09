Гарантії походження "зеленої" енергії: інструмент сталого розвитку, який уже працює в Україні

Сталий розвиток сьогодні – це не тренд, а новий стандарт відповідального бізнесу. Компанії у всьому світу орієнтуються на енергетичний перехід, скорочення вуглецевого сліду та прозорість у походженні енергії – ці чинники визначають їхню довіру, репутацію та інвестиційну привабливість.

В Україні важливим кроком у цьому напрямі стало впровадження системи гарантій походження електричної енергії, торгівля якими здійснюється на платформі АТ "Оператор ринку".

Що таке гарантії походження?

Гарантія походження електричної енергії (ГПЕЕ) – це електронний документ, що підтверджує: певний обсяг електроенергії вироблено з відновлюваних джерел енергії. Її видає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) через Реєстр гарантій походження електричної енергії, виробленої з ВДЕ.

Одна гарантія походження дорівнює 1 МВт*год "зеленої" енергії. Якщо виробник підтвердив виробництво 20 МВт*год електроенергії з ВДЕ, це означає, що він отримає 20 гарантій походження.

Цей механізм діє паралельно до фізичного постачання енергії. Тобто право власності на гарантію походження може передаватися окремо від самої електроенергії. Таким чином, компанії можуть документально підтвердити, що споживають саме енергію з відновлюваних джерел – незалежно від того, де фізично її вироблено.

Чому це важливо для бізнесу

Підприємства дедалі частіше декларують свою екологічну відповідальність у звітності ESG (Environmental, Social, Governance). Один із ключових критеріїв таких звітів – частка споживання енергії з відновлюваних джерел.

Саме гарантії походження дозволяють бізнесу:

підтвердити використання "зеленої" енергії у виробництві товарів і послуг;

зменшити вуглецевий слід у своїй діяльності;

підвищити привабливість для інвесторів і партнерів, особливо на міжнародних ринках;

відповідати принципам сталого розвитку, які стають обов’язковими для великих корпорацій і публічних компаній.

Для українських компаній це не просто тренд – це вхідний квиток у європейську економіку, де облік вуглецевого сліду, зелена сертифікація та звітність за ESG уже стали нормою.

Хто може продавати та купувати гарантії походження

Право на отримання гарантій мають:

1. Усі виробники електроенергії з відновлюваних джерел (сонце, вітер, біомаса тощо);

2. Споживачі, які мають власні генеруючі установки з ВДЕ для забезпечення власного споживання;

3. Активні споживачі;

4. Гарантований покупець і постачальники універсальних послуг.

Купувати ж гарантії походження можуть українські та міжнародні компанії, які прагнуть підтвердити свою відповідність принципам сталого розвитку, у тому числі для ESG-звітності.

Це виробничі підприємства, ІТ-компанії, фінансові установи, логістичні оператори та навіть муніципалітети, які прагнуть зменшити власний вуглецевий слід.

Ринок гарантій походження вже працює

Торгівля гарантіями походження запроваджена в Україні на виконання вимог Директиви ЄС RED II про стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел. Майданчиком для таких операцій є АТ "Оператор ринку" – центральний учасник організованих сегментів ринку електроенергії.

За перший рік роботи системи на торговельному майданчику "Оператора ринку" було продано понад 100 тисяч гарантій походження електричної енергії, що еквівалентно відповідній кількості "зеленої" електроенергії в МВт*год.

Більше 15 компаній уже придбали гарантії походження, серед них — представники міжнародного бізнесу, включно з компаніями, акції яких котируються на Лондонській фондовій біржі.

Український бізнес на шляху до зеленої трансформації

Попит на "зелену" енергію зростає не лише серед великих корпорацій. Малий і середній бізнес також усвідомлює: інвестиції у сталий розвиток – це внесок у власну конкурентоспроможність.

Одним з успішних кейсів є кейс ТОВ "Рівненська обласна енергопостачальна компанія" (ТОВ "РОЕК"), яка придбала гарантії походження "зеленої" енергії на майданчику АТ "Оператор ринку" для підтримки сталого розвитку зеленої енергетики України.

"Для нас це не просто цифри у звіті – це конкретний крок у побудові сталого бізнесу, який мінімізує негативний вплив на довкілля та демонструє відповідальність перед державою, – зазначає Сергій Безсмертний, директор ТОВ "РОЕК". – Купівля гарантій походження через майданчик АТ "Оператор ринку" дає нам можливість прозоро підтвердити фактичне споживання зеленої енергії".

Придбання гарантій походження – це простий і водночас дієвий крок до відповідального енергоспоживання, який не потребує технічних змін у постачанні електроенергії, але має вагомий іміджевий і стратегічний ефект.

АТ "Оператор ринку" створює надійну та прозору інфраструктуру для розвитку цього сегмента. Із запуском системи гарантій походження Україна зробила черговий крок до європейських стандартів енергетичної політики, де чиста енергія та сталий розвиток стають основою економічного зростання.

За 2024-2025 роки на майданчику АТ "Оператор ринку" продано 128 609 гарантій походження "зеленої" енергії.