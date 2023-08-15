Економіка

13:14 15.08.2023

"Оператор ринку" має намір розвивати платформу REP для невеликих споживачів у бік розширення послуг

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"Оператор ринку" має намір розвивати платформу REP для невеликих споживачів у бік розширення послуг

АТ "Оператор ринку" має намір розвивати платформу для роздрібної торгівлі енергоресурсами Retail energy platform (REP), створену для невеликих споживачів електроенергії, у бік її наповнення додатковими послугами.

Про це повідомив генеральний директор АТ "Оператор ринку" Олександр Гавва в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", що вийшло у вівторок.

"Ми володіємо високою експертизою загалом щодо нормативних актів, які регулюють енергетичний сектор. Тому хотіли б це перетворити на щось, що буде корисно для споживача, і в нас є план розвитку цієї платформи", - сказав він.

Паралельно з цим "Оператор ринку" планує розпочати проведення вебінарів щодо роботи роздрібного ринку електроенергії з метою розширення знань споживачів щодо того, як змінити постачальника е/е, виграти в ціні е/е та обрати оптимальні умови співпраці з постачальником.

"Постачальник може, наприклад, перебирати на себе взаємодію з оператором системи розподілу, відключення, ремонти ліній, комерційний облік і все, що стосується енергетичних питань. І, навпаки, споживач за бажанням може вирішувати всі ці питання самостійно, наприклад, самостійно платити за розподіл електричної енергії для того, щоб отримати постачальника з найдешевшою пропозицією е/е, без інших додаткових сервісів", - пояснив Гавва.

Як зазначив голова "Оператора ринку" з посиланням на дані соціологічних досліджень, лише 50% представників малого бізнесу в Україні знають про право обирати постачальника е/е на вигідних для себе умовах.

"Підприємці з регіонів можуть купувати е/е дешевше і REP їм у цьому допоможе. Це місце, де постачальник може запропонувати свої умови і ціну постачання е/е, а споживач знайти для себе вигідну пропозицію", - сказав він.

Станом на початок серпня на платформі REP "Оператора ринку" було зареєстровано 75 постачальників з описаними умовами співпраці, на яких вони готові працювати зі споживачами.

Як пояснив Гавва, дія ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання е/е поширюється на всю територію України, і споживач за наявності відповідної пропозиції електропостачальника може придбати е/е в того, хто пропонує найнижчу ціну, - незалежно від місцезнаходження електропостачальника і самого споживача.

"Пекарні, молокозаводи, кав'ярні, ресторани, медзаклади, агровиробники, банки, будівельники, виробники морозива... будь-який вид малого бізнесу, який споживає від 50 до 100 тис. кВт-год на місяць, має унікальну можливість на REP знайти постачальника, що пропонує найнижчу ціну та має гарантовані обсяги постачання", - зауважив очільник АТ.

Як він наголосив, REP у його нинішньому вигляді є стартовим проєктом.

"Те, що нас стимулювало для запуску цього проєкту, це наша внутрішня експертиза. Ми розуміємо, як працює верхній оптовий сегмент ринку, як на ньому торгується е/е, хто є основними гравцями. І ми можемо цими знаннями ділитися", - доповнив Гавва.

Теги: #енергетика #оператор_ринку #гавва

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