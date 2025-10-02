"Оператор ринку" запускає чергову хвилю навчань за програмою підвищення обізнаності про роботу ринку е/е

АТ "Оператор ринку" в рамках третього сезону соціальної Програми щодо підвищення обізнаності про роботу ринку електричної енергії України запускає чергову хвилю навчань – цього разу за тижневим пакетом "Модель ринку". Вони триватимуть з 13 по 17 жовтня.

В цілому Програма охоплює такі напрями:

" Модель ринку " – базове уявлення про структуру ринку

" – базове уявлення про структуру ринку " Зелений+ " – робота з виробниками за «зеленим» тарифом

" – робота з виробниками за «зеленим» тарифом " Розподілена генерація " – локальні рішення в умовах війни

" – локальні рішення в умовах війни "Виробники: ринок та балансування" – ефективна участь у балансуючому сегменті

"Попри всі виклики – війна, обстріли – інтерес до Програми зростає. Ми переконані: кожна ініціатива, кожен вчасно виконаний обов’язок наближає нас до відновлення та розвитку країни», – прокоментував генеральний директор "Оператора ринку" Олександр Гавва.

Він звернув увагу, що внески учасників Програми перераховуються на потреби Збройних Сил України.

"Для нас Програма – це не просто освітній продукт. Це внесок у підвищення енергетичної грамотності, сталість економіки та підтримку обороноздатності країни. Кожен учасник Програми, інвестуючи у свої знання, одночасно інвестує у Перемогу України", – зазначив Гавва.

"Оператор ринку" підрахував, що за рік роботи Програми, на потреби Збройних Сил України зібрано понад 5,5 млн грн. Всього 484 учасники програми отримали нові знання, а кілька сотень підприємств покращили свою участь у ринку завдяки цим знанням. Крім того, ще одним позитивним результатом програми є те, що в межах єдиної професійної спільноти налагоджені сотні контактів і співпраць, зазначає оператор.

Третій сезон Програми щодо підвищення обізнаності про роботу ринку електричної енергії України триває. Найближчі дати тут https://ikp.oree.com.ua