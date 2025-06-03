"Буковель" активно впроваджує міжнародні екологічні програми

"Буковель" активно інвестує у сталі практики, що допомагають зберегти довкілля та водночас підвищити якість відпочинку. Про це йдеться у спецпроєкті "Економічної правди".

Зокрема, станом на травень 2025 року вже 12 закладів гостинності "Буковелю" пройшли міжнародну екологічну сертифікацію Green Key, що засвідчує відповідність міжнародним стандартам енергоефективності, економії водних ресурсів, зменшенні кількості відходів та відповідальному використанню екологічних матеріалів.

" Сертифікат Green Key діє у більш ніж 80 країнах світу, наразі до програми долучилися понад 7500 закладів різного типу. Green Key – це одна з найстаріших програм. Вона була заснована у 1994 році й починалася як грантова програма Європейського Союзу. Але менш ніж за 10 років це стало більше, ніж просто грантова програма, а у 2001 році вона вийшла за межі ЄС, ставши глобальною практикою. Для самих закладів Green Key – це вагомий елемент репутації. "Зелений ключ" запевняє гостей, що, зупиняючись у закладі, який має цей сертифікат, вони допомагають змінити навколишнє середовище на краще. Високі екологічні стандарти, яких очікують від цих закладів, чітко прописані у документації, а виконання постійно перевіряється аудитом. Наявність чи відсутність "зеленого ключика" можна побачити вже на етапі вибору місця для відпочинку. Вже давно цей знак показує сервіс Booking.com, а нещодавно таку можливість додали й в Google», - зазначає національний оператор програми Green Key в Україні Вікторія Радченко.

За її словами, ключовими цілями програми є, в першу чергу, безпека людей, потім екологічна безпека, створення безбар’єрного середовища для людей з інвалідністю (деякі готелі «Буковелю» вже мають спеціальні ліфти та номери), а також енергоефективні заходи. Сонячні панелі, теплові насоси, датчики води – таке обладнання дозволяє використовувати ресурси раціонально, а також мати додаткові джерела енергії на випадок блекаутів.

З 22 закладів, що загалом сертифіковані в Україні, половина – це об’єкти «Буковелю». Дванадцять закладів курорту мають сертифікат Green Key: готелі RADISSON, GLACIER, HAY by EDEM Family, TAVEL, HVOYA, TWINS, MOUNTAIN RESIDENCE, BUKOVEL HOTEL, BUKOVEL APART, BUKOVEL CHALET, SHELTER та ресторан NUMO.