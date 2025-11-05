Свириденко представила нові програми, заплановані в межах пакету зимової підтримки

Фото: https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела зустріч з українськими та іноземними медіа, в ході якої представила нові урядові програми в межах пакету зимової підтримки.

Свириденко анонсувала надання 1000 грн підтримки для кожного громадянина, 6500 грн для вразливих категорій, а також програму УЗ-3000.

"Ці три нові програми – частина комплексної політики Уряду із зимової підтримки громадян в складний зимовий період. Наше завдання – забезпечувати життєдіяльність держави і підтримати людей, економіку та критичну інфраструктуру в час повномасштабного вторгнення", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Як пояснила прем’єр-міністр, 1000 грн разової допомоги будуть доступні для всіх українців – дорослих і дітей, які живуть на території країни.

"Кошти можна буде витратити на базові потреби, наприклад: комунальні послуги, ліки, книги, або задонатити на Сили оборони. Працюємо над повним переліком", - пояснила Свириденко.

Вона нагадала, що минулого року допомогою скористалося понад 14 мільйонів українців. Тоді 58% отримувачів використали ці кошти на оплату комунальних послуг, 22% на мобільний зв’язок, 4% на заклади харчування. Серед пріоритетних категорії були також ліки та книги.

Деталі цьогорічної програми будуть оприлюднені найближчим часом до 15 листопада.

Одноразову адресну допомогу у розмірі 6500 грн зможуть отримати представники вразливих категорій – діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття.

"Отримати допомогу можна на Дія.Картку або на поточний рахунок із спеціальним режимом використання. На цю програму держава спрямовує 4,3 млрд грн, очікуємо, що цією програмою скористаються 660 тисяч людей", - зазначила Свириденко.

Говорячи про програму УЗ-3000, прем’єр-міністр зазначила, що держава розпочала співфінансувати пасажирські перевезення, адже реальна собівартість квитків у середньому в 3–4 рази вища, ніж їхня ціна для пасажира. Раніше цей дисбаланс компенсувався прибутками від вантажних перевезень, але через активні бойові дії обсяги вантажів зменшуються, і цього ресурсу вже не вистачає.

"Щоб підтримати залізницю у складний період, Уряд виділяє кошти з держбюджету на покриття частини дефіциту. Це кошти платників податків, тому логічно, що громадяни також мають отримати від цього пряму користь. Саме з такою метою "Укрзалізниця" розробляє нову соціальну програму — "УЗ-3000". Вона дає можливість безоплатно подорожувати Україною на відстань до 3000 км у ті дні, коли у поїздах далекого сполучення залишаються вільними місця. У такі періоди низького попиту не викуповуються до 200–250 тисяч квитків", - пояснила Свириденко.

Вона наголосила, що програма дозволить збалансувати попит і пропозицію на пасажирські перевезення, розвантажити залізницю в пікові періоди, а також стане ⁠кроком до раціонального використання бюджетних коштів – більше людей отримає користь від державного ресурсу.

"Важливо, що ініціатива не створює додаткового навантаження на держбюджет. Укрзалізниця отримає можливість впровадити власні механізми компенсації – зокрема, більш гнучке ціноутворення в преміум-сегменті за прикладом авіаквитків", – наголосила Свириденко.