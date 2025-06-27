Інтерфакс-Україна
Економіка
17:11 27.06.2025

Понад 70 тис. підприємств скористалися державними програмами підтримки - Зеленський

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Понад 70 тис. підприємств скористалися державними програмами підтримки - Зеленський

Понад 70 тис. підприємств і підприємців скористалися державними програмами підтримки "Зроблено в Україні", повідомив президент Володимир Зеленський.

"Також надзвичайно ефективно проявила себе політика підтримки українського підприємництва "Зроблено в Україні". Це набір цілком конкретних програм - це гранти, це доступні кредити, це програми підтримки, попиту, допомога в виході на зовнішній ринок. Вже понад 70 тисяч підприємств і підприємців скористалися нашими державними програмами", - сказав Зеленський, виступаючи на "Форумі влади та бізнесу: від діалогу до партнерства".

Окрім того, президент анонсував, що сьогодні уряд представить нові кроки програми, які вже готуються - "від збільшення грантів, розширення локалізації закупівлів до реформи трудового законодавства".

Теги: #підприємства #підтримка #програми

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