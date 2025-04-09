Інтерфакс-Україна

Події

20:07 09.04.2025

США роблять кроки щодо відновлення деяких припинених програм іноземної допомоги

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США роблять кроки щодо відновлення деяких припинених програм іноземної допомоги

Адміністрація президента США Дональда Трампа у вівторок вжила заходів щодо відновлення щонайменше шести нещодавно скасованих програм іноземної допомоги США для екстреної продовольчої допомоги, повідомляє Reuters з посиланням на шість джерел, знайомих із ситуацією.

"Виконувач обов'язків заступника адміністратора USAID Джеремі Левін, який раніше був ідентифікований як член Департаменту ефективності уряду мільярдера Ілона Маска, попросив співробітників у внутрішньому електронному листі скасувати припинення. Він попросив відновити фінансування Всесвітній продовольчій програмі у Лівані, Сирії, Сомалі, Йорданії, Іраку та Еквадорі, повідомили п'ять джерел, знайомих із ситуацією", - вказується у повідомленні.

Адміністрація також відновила фінансування Міжнародної організації з міграції в Тихоокеанському регіоні, повідомили два джерела, знайомі із ситуацією.

Рішення відновити частину допомоги надійшло за тиском зсередини адміністрації та Конгресу, повідомили два джерела.

Всесвітня продовольча програма (WFP) заявила в понеділок, що США повідомили організацію про припинення фінансування надзвичайної продовольчої допомоги в 14 країнах, попередивши: "Якщо це буде реалізовано, це може стати смертним вироком для мільйонів людей, які зіткнулися із крайнім голодом".

США також не відновили допомогу Афганістану, керованому талібами, та Ємену, більша частина якого контролюється ісламістськими бойовиками руху хуситів, який підтримує Іран. Вашингтон був найбільшим донором допомоги обом країнам, які страждали від багаторічної руйнівної війни.

Прес-секретар Держдепартаменту Теммі Брюс у вівторок повідомила журналістам, що США мають побоювання, що фінансування для Ємену та Афганістану приносить користь хуситам і талібам.

"Було кілька програм, які були скорочені в інших країнах, які не повинні були скорочуватися, але які були відновлені і введені в дію", - сказав Брюс, додавши, що адміністрація, як і раніше, віддана іноземній допомозі.

Серед скорочень за вихідні були $169,8 млн для WFP у Сомалі, що охоплюють продовольчу допомогу, харчування для немовлят і дітей, що недоїдають, та гуманітарну авіаційну підтримку. У Сирії продовольчу допомогу WFP скоротили на $111 млн.

Скорочення стали останнім кроком адміністрації Трампа з ліквідації USAID, головного агентства США з надання гуманітарної допомоги.

Теги: #відновлення #програми #сша

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