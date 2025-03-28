Інтерфакс-Україна

Події

19:18 28.03.2025

Рубіо заявляє про переорієнтацію програм допомоги іноземним державам

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Рубіо заявляє про переорієнтацію програм допомоги іноземним державам

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що уряд Сполучених Штатів переорієнтовує програми допомоги іноземним державам, але продовжуватиме важливі програми порятунку життя.

"Правильно надана іноземна допомога може просувати наші національні інтереси, захистити наші кордони та зміцнити наше партнерство з ключовими союзниками. На жаль, USAID давно відійшов від своєї початкової місії. Як наслідок, прибутки були надто малими, а витрати – надто високими. ", - дописав він у соцмережі Х у п'ятницю.

Рубіо відзначив, що "завдяки президенту Трампу ця хибна та фінансово безвідповідальна епоха закінчилася".

"Ми переорієнтовуємо наші програми допомоги іноземним державам, щоб вони безпосередньо узгоджувалися з тим, що є найкращим для Сполучених Штатів і наших громадян. Ми продовжуємо важливі програми порятунку життя та робимо стратегічні інвестиції, які зміцнюють наших партнерів і нашу країну. Це ще одна обіцянка, дана і виконана американському народу", - акцентував держсекретар.

 

Теги: #програми #сша

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