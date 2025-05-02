Інтерфакс-Україна
Економіка
10:27 02.05.2025

Посівна-2025: площі під сільгоспкультурами на 6,1% менше, ніж торік

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Посівна-2025: площі під сільгоспкультурами на 6,1% менше, ніж торік

Україна станом на 2 травня засіяла яровими зерновими та зернобобовими культурами 3,25 млн га, що на 6,1% менше, ніж роком раніше, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, кукурудзою засіяно 1,919 млн грн (705 тис. га тижнем раніше), пшеницею – 207,9 тис. га (199,8,7 тис. га), ячменем – 715,2 тис. га (702,1,5 тис. га), горохом - 205,7 тис. га (201,8 тис. га), вівсом – 156 тис. га (154,2 тис. га), гречкою – 7 тис. га, просом – 6 тис. га.

Відповідно до інформації Мінагрополітики, за темпами сівби лідирують Полтавська область, яка посіяла ярові культури на 429,6 тис. га, із яких на 4,5 тис. га посіяно пшеницю, 69,1 тис. га ячмінь, 9,6 тис. га горох, 3,1 тис. га овес, 343,1 тис. га кукурудза; Кіровоградська – 300,5 тис. га, із яких 3 тис. га пшениці, 35,4 тис. га ячменю, 18,7 тис. га гороху, 0,5 тис. га вівса, 238,3 кукурудзи; Київська – 241,6 тис. га, із яких 25 тис. га пшениці, 40,4 тис. га ячменю, 4,5 тис. га гороху, 5 тис. га вівса, 163 тис. га кукурудзи; Сумська – 225,8 тис. га, із яких 21,5 тис. га пшениці, 18,2 тис. га ячменю, 5,8 тис. га гороху, 9,8 тис. га вівса, 168,7 тис. га кукурудзи; Черкаська – 217,3 тис. га, із яких 2 тис. га пшениці, 30,2 тис. га ячменю, 5 тис. га гороху, 0,8 тис. га вівса, 179,1 тис. га кукурудзи.

Водночас в Україні триває посів технічних культур, під якими вже занято 3,432 млн га, із яких 2,3648 млн га - соняшник, 729,2 тис. га - соя, 217,3 тис. га - цукрові буряки.

У міністерстві нагадали, що загалом у 2025 році заплановано засіяти понад 5,7 млн га ярових зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року. Головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під яровою пшеницею на 28% - до 222,8 тис. га. Такі зміни в структурі посівів відповідають стабільному попиту на пшеницю з боку переробних підприємств та експортерів.

Як повідомлялося, станом на 3 травня 2024 року в Україні яровими зерновими та зернобобовими культурами було засіяно 3,407 млн га. Кукурудзою було засіяно 1,96 млн га, ячменем 775,7 тис. га, пшеницею 240,7 тис. га, горохом 161,1 тис. га, вівсома 159,9 тис. га, просом 16,7 тис. га, гречкою 5 тис. га. Крім того, соняшником було засіяно 2 967,5 тис. га, соєю - 566,7 тис. га, цукровим буряком - 248,4 тис. га. 

Теги: #посівна

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