Основним позитивом весняної посівної кампанії-2025 є сталість роботи аграріїв – міністр агрополітики

Міністерство аграрної політики та продовольства очікує, що в 2025 році в Україні сільгоспкультури будуть посіяні на близько 24 млн га, повідомив міністра аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в відео-інтерв`ю Київській школі державного управління.

"Маємо позитивну тенденція: Україна стало проводить посівну кампанію. Ми очікуємо, що цього року буде засіяно близько, як і роком раніше, 24 млн га", - сказав він.

Міністр зауважив, що розмінованих сільгоспугідь в Україні стало більше. Зокрема, Харківська область у 2025 році зможе засіяти на 11% більше площ, ніж роком раніше. Проте в Донецькій області військові дії ведуться доволі активно, лінія фронту постійно змінюється, і виробничі площі в цьому регіоні будуть меншими, ніж торік.

Наразі яровими культурами, за словами Коваля, засіяно близько 2,5 млн га. Вологи дещо бракує, але після потепління в березні по всій Україні були і сніг, і дощі, аграрії на тиждень затрималися з посівною, але наразі темпи посіву наздоганяються.

Міністр додав, що з початку війни від російської агресії та від постійних обстрілів в Україні понад 180 тис. одиниць сільгосптехніки було знищено, викрадено, спалено або залишилось в окупації.

"Стабільність проведення посівної кампанії залежить від багатьох факторів. Перш за все, це засоби виробництва - насіння, паливо, техніка. Друге – фінансові ресурси. І от тут держава працює над тим, щоб здешевити кредити, щоб доступ до фінансування був доступним. Саме завдяки симбіозу цих складових ринок функціонує та аграрії працюють", - сказав міністр і додав, що в Мінагрополітики очікують, що врожай у сезоні-2025 буде не гіршим за минулорічний.