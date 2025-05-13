Інтерфакс-Україна
Економіка
12:39 13.05.2025

На сьогодні зерновими та зернобобовими культурами засіяно 76% посівних площ - Шмигаль

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На сьогодні зерновими та зернобобовими культурами засіяно 76% посівних площ - Шмигаль

Наразі в Україні зерновими та зернобобовими культурами засіяно 76% посівних площ, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Українські аграрії пройшли екватор посівних робіт. Наразі зерновими та зернобобовими культурами засіяно 76% посівних площ. Це понад 4,3 млн гектарів. Очікуємо, що врожай 2025 року буде не меншим, ніж минулорічний", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у вівторок.

За його словами, такі темпи дають змогу забезпечити внутрішній ринок і мати достатньо ресурсу, аби постачати продовольство в країни, де існує загроза голоду.

"Важливо, що морські ворота України на Чорному морі відкриті. Їх безпека надійно гарантована нашими Силами оборони. Українським морським коридором за час його функціонування пройшло 120 млн тонн вантажів, з них 76 млн тонн — це товари наших аграріїв", - написав він.

Прем'єр додав, що сьогодні агропродукція становить близько половини всього українського експорту, а за чотири місяці 2025 року країна експортувала товарів більш як на $13 млрд, з них $7,6 млрд — це частка аграріїв та виробників продовольства.

 

Теги: #агро #посівна #шмигаль

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