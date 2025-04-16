Інтерфакс-Україна
Економіка
19:54 16.04.2025

"Контінентал" у сезоні-2025 відведе під сою 96 тис. га

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"Контінентал" у сезоні-2025 відведе під сою 96 тис. га

Агрохолдинг "Контінентал Фармерз Груп" відновив посівні роботи після вимушеної паузи, спричиненої значним похолоданням, повідомила пресслужба компанії.

В" Контінентал" нагадали, що розпочали посівну кампанію в останніх числах березня з посіву цукрового буряку та посадки картоплі, наразі сіють соняшник.

Загалом у новому сезоні "Контінентал" вирощуватиме ярі культури на площі майже 96 тис. га, із яких найбільшу частку займе соя — 49,5 тис. га, під кукурудзу відвели 26 тис. га, під соняшник — 15,7 тис. га, цукрові буряки - 2,5 тис. га, картоплю - 2,1 тис. га.

"Стартувати доволі рано з посівом ярих допомогли як сприятливі погодні умови, так і підготовка ґрунту, що почалася згідно запланованих термінів — у середині березня. Однак подальші опади сповільнили темпи робіт, а суттєві пониження температури в першій половині квітня взагалі їх призупинили", — зазначили в компанії.

Пікове навантаження польових робіт в "Контінентал" очікують у другій половині квітня, разом із початком посіву кукурудзи та сої. Завершити посівну кампанію сподіваються у другій декаді травня, якщо погода знову не внесе відчутних коректив.

Агрохолдинг "Мрія" та компанія CFG, об'єднані під назвою "Контінентал Фармерз Груп", працюють як єдиний бізнес з листопада 2018 року, коли "Мрія" уклала угоду з міжнародним інвестором Salic UK щодо продажу активів.

Salic засновано у 2012 році. Її єдиним акціонером є Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії, який інвестує у виробництво сільськогосподарської та тваринницької продукції.

"Контінентал Фармерз Груп" — сільськогосподарська компанія, яка обробляє 195 тис. га землі в 5 областях Західної України: Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській. Компанія спеціалізується на рослинництві: вирощує зернові, олійні та технічні культури, а також є одним із найбільших в Україні виробників картоплі.

 

Теги: #посівна #агрохолдинг

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