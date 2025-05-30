"Нібулон" удосконалив свої лабораторії для перевірки нішевих культур

Лабораторії одного з найбільших операторів зернового ринку України ТОВ "СП "Нібулон" запустили систему контролю якості для нішевих культур, повідомила пресслужба зернотрейдера в Facebook.

Згідно з повідомленням, відтепер лабораторії "Нібулону" не лише продовжують надавати якісний супровід традиційних культур, як-от пшениці, кукурудзи чи соняшника, але й запускають повноцінну систему контролю якості для нішевих культур, таких як горох, жито, гірчиця, льон, овес, просо і гречка.

Запуск даної системи став можливим завдяки підвищенню кваліфікації фахівців виробничо-технологічної лабораторії "Нібулону", які пройшли поглиблене навчання за темою: "Теоретичні та практичні аспекти контролю якості під час приймання, очищення, сушіння та зберігання зерна нішевих культур".

"Дана програма передбачала вивчення методик контролю якості та практичний досвід роботи із зерном гороху та нішевими культурами. Навчання проводив Навчальний центр Standard Innovation Group, який спеціалізується на підвищенні кваліфікації у сфері аграрного виробництва та контролю якості продукції", - розповіли в агрохолдингу.

"Нібулон" до війни обробляв 82 тис. га землі у 12 областях України та експортував сільгосппродукцію у понад 70 країн світу. Зернотрейдер у 2021 році експортував максимальні за час свого існування 5,64 млн тонн сільгосппродукції та поставив на зовнішні ринки рекордні обсяги у серпні – 0,7 млн тонн, у четвертому кварталі – 1,88 млн тонн та у другому півріччі – 3,71 млн тонн.

Наразі він працює на 32% потужностей, створив спеціальний підрозділ для розмінування сільгоспземель і був змушений перенести центральний офіс із Миколаєва до Києва.