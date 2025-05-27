Інтерфакс-Україна
Економіка
21:32 27.05.2025

Агрохолдинг ІМК вперше з 2021р виплатить EUR22,37 млн дивідендів

1 хв читати
Агрохолдинг ІМК вперше з 2021р виплатить EUR22,37 млн дивідендів

Рада директорів агрохолдингу ІМК в ході конференц дзвінку 22 травня затвердила виплату проміжних дивідендів на базі звітності на кінець березня цього року на загальну суму EUR22,37 млн (EUR0,63 на акцію).

Інформацію про відповідні рішення аграрна група оприлюднила на своєму сайті.

ІМК зазначила, що під час визначення дивідендів було враховано, що чистий прибуток за перший квартал 2025 року склав EUR16,74 млн, нерозподілений прибуток на кінець березня – EUR7,08 млн, а емісійний дохід – EUR17,84 млн.

Дивіденди будуть сплачені 5 червня акціонерам за станом на 29 травня. Після оголошення про дивіденди акції ІМК подорожчали приблизно на 15%, або PLN4 – до PLN31,9 за акцию (около EUR7,5).

Агрохолдинг "ІМК" - інтегрована група компаній, що працює в Сумській, Полтавській та Чернігівській областях (північ і центр України) у сегментах рослинництво, елеватори та склади. Земельний банк – 116 тис. га, потужності зберігання - 554 тис. тонн за врожаю 2024 року 864 тис. тонн.

ІМК завершив 2024 рік з чистим прибутком $54,54 млн порівняно із чистим збитком $21,03 млн у 2023 році. Виручка зросла на 52% – до $211,29 млн, валовий прибуток – в чотири рази, до $109,10 млн, нормалізована EBITDA – у 25 разів, до $86,11 млн.

Теги: #дивіденди #агрохолдинг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:56 11.05.2025
Група компаній ОККО спрямує дивіденди "Галнафтогазу" на нові проєкти в енергетиці та агро

Група компаній ОККО спрямує дивіденди "Галнафтогазу" на нові проєкти в енергетиці та агро

16:41 11.05.2025
Група компаній ОККО спрямує дивіденди "Галнафтогазу" на нові проєкти в енергетиці та агро

Група компаній ОККО спрямує дивіденди "Галнафтогазу" на нові проєкти в енергетиці та агро

21:27 02.05.2025
ІМК у 2024р отримав чистий прибуток $54,5 млн

ІМК у 2024р отримав чистий прибуток $54,5 млн

18:38 01.05.2025
"Vodafone Україна" виплатить акціонерам 702 млн грн дивідендів з прибутку за 2024р.

"Vodafone Україна" виплатить акціонерам 702 млн грн дивідендів з прибутку за 2024р.

17:08 01.05.2025
Уряд скерував у держбюджет на дивіденди 30% прибутку "Нафтогазу" за 2024р., 50% - "Укргідроенерго" і 75% - ОГТСУ

Уряд скерував у держбюджет на дивіденди 30% прибутку "Нафтогазу" за 2024р., 50% - "Укргідроенерго" і 75% - ОГТСУ

19:54 16.04.2025
"Контінентал" у сезоні-2025 відведе під сою 96 тис. га

"Контінентал" у сезоні-2025 відведе під сою 96 тис. га

15:19 07.04.2025
"Vodafone Україна" не платила дивіденди акціонерам в 2024 році

"Vodafone Україна" не платила дивіденди акціонерам в 2024 році

16:21 09.07.2024
"Кернел" перерахував на допомогу Охматдиту 10 млн грн

"Кернел" перерахував на допомогу Охматдиту 10 млн грн

16:06 09.07.2024
"Астарта" перерахувала на допомогу "Охматдиту" 3 млн грн

"Астарта" перерахувала на допомогу "Охматдиту" 3 млн грн

07:01 13.06.2024
"Контінентал Фармерз Груп" у 2023 році інвестував у розширення виробництва в Україні EUR60 млн

"Контінентал Фармерз Груп" у 2023 році інвестував у розширення виробництва в Україні EUR60 млн

ВАЖЛИВЕ

НКРЕКП спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор

Мораторій 2014р на відсотки для військових може обмежити їх доступ до кредитів й потребує об’єктивної оцінки – НБУ

НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня

Fitch підтвердило рейтинг України "обмежений дефолт" та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%

Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського інвестфонду

ОСТАННЄ

СЕО титанової "Велти" прогнозує реальні результати мінеральної угоди з США до 2035р

Угода про надра із США відкриває нові перспективи для українських компаній, але треба оцінювати й можливі ризики – засновник "Західнадрасервісу"

У Києві відновили 26-поверховий житловий будинок, пошкоджений обстрілами у 2024 – мер

Уряд подовжив термін пільгового кредитування з 2 до 5 років для бізнесу в зоні високого воєнного ризику

Мінфін розмістив потенційні 4-річні бенчмарк-ОВДП під 14,85% річних завдяки високому попиту

Україна з кінця березня-2025 через атаки РФ зазнала понад 1200 порушень в роботі електромереж та 70 – в нафтогазовому секторі

В електронній системі "єКоноплі" зареєструвалося 38 підприємств для вирощування коноплі на 3,2 тис. га

Visa обійшла Mastercard за кількістю карток в обігу в Україні – НБУ

НКРЕКП зберегла чинні прайс-кепи на ринку електроенергії ще на півроку

EVA завершила ключовий етап модернізації розподільчого центру e-commerce в Броварах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА