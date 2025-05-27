Агрохолдинг ІМК вперше з 2021р виплатить EUR22,37 млн дивідендів

Рада директорів агрохолдингу ІМК в ході конференц дзвінку 22 травня затвердила виплату проміжних дивідендів на базі звітності на кінець березня цього року на загальну суму EUR22,37 млн (EUR0,63 на акцію).

Інформацію про відповідні рішення аграрна група оприлюднила на своєму сайті.

ІМК зазначила, що під час визначення дивідендів було враховано, що чистий прибуток за перший квартал 2025 року склав EUR16,74 млн, нерозподілений прибуток на кінець березня – EUR7,08 млн, а емісійний дохід – EUR17,84 млн.

Дивіденди будуть сплачені 5 червня акціонерам за станом на 29 травня. Після оголошення про дивіденди акції ІМК подорожчали приблизно на 15%, або PLN4 – до PLN31,9 за акцию (около EUR7,5).

Агрохолдинг "ІМК" - інтегрована група компаній, що працює в Сумській, Полтавській та Чернігівській областях (північ і центр України) у сегментах рослинництво, елеватори та склади. Земельний банк – 116 тис. га, потужності зберігання - 554 тис. тонн за врожаю 2024 року 864 тис. тонн.

ІМК завершив 2024 рік з чистим прибутком $54,54 млн порівняно із чистим збитком $21,03 млн у 2023 році. Виручка зросла на 52% – до $211,29 млн, валовий прибуток – в чотири рази, до $109,10 млн, нормалізована EBITDA – у 25 разів, до $86,11 млн.