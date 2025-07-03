ІМК у 2025 р. скоротить фінансовий борг до $20 млн і почне виплачувати дивіденди акціонерам

Агрохолдинг ІМК ("Індустріальна молочна компанія") за результатами 2024 року і першого кварталу 2025 року перебуває в хорошому фінансовому стані, має намір за підсумками року скоротити свій борг нижче рівня $20 млн і повернеться до виплати дивідендів, повідомив генеральний директор ІМК Олександр Вержиховський в інтерв`ю польському виданню parkiet.com.

Він зазначив, що станом на кінець березня 2025 року ІМК мав $44,7 млн у вигляді грошових коштів та їх еквівалентів, що на 73% більше, ніж роком раніше. Це дозволяє агрохолдингу планово скорочувати фінансовий борг.

За інформацією гендиректора агрохолдингу, борг ІМК станом на кінець 2024 року становив понад "$23 млн проти $46 млн на кінець 2023 року.

"В цьому році ми прагнемо ще більше скоротити свій борг і плануємо знизити його до рівня нижче 20 млн. Водночас ми повернулися до виплати дивідендів і працюємо над тим, щоб у наступному році розділити прибуток з акціонерами у вигляді значних дивідендів", - підкреслив керівник ІМК.

Крім того, він розповів, що в березні 2025 року ІМК завершив інвестиції у власний рухомий склад. Всього з 2024 року компанія інвестувала в придбання парку із 300 вагонів-зерновозів за суму близько $22 млн.

Вержиховський пояснив, що власні вагони-зерновози дозволяють агрохолдингу в значній мірі відмовитися від використання орендованих вагонів для перевезення зерна в порти. Наразі ІМК може перевозити до 80% нашого річного виробництва зерна власними вагонами.

Крім того, 2024 року агрохолдинг вклав значні кошти в оновлення та модернізацію техніки парку, що напряму впливає на виробничі процеси, пов'язані з підготовкою ґрунту, посівною кампанією, їх ефективністю та оптимізацією операцій.

"ІМК має намір підтримувати щорічні капіталовкладення в обладнання, технології та модернізацію інфраструктури на рівні $10–12 млн. Компанія не планує випускати акції або збільшувати борг. Інвестиції будуть здійснюватися за рахунок власних коштів", - резюмував гендиректор ІМК.

Агрохолдинг "ІМК" - інтегрована група компаній, що працює в Сумській, Полтавській та Чернігівській областях (північ і центр України) у сегментах рослинництво, елеватори та склади. Земельний банк – 116 тис. га, потужності зберігання - 554 тис. тонн за врожаю 2024 року 864 тис. тонн.

ІМК завершив 2024 рік з чистим прибутком $54,54 млн порівняно із чистим збитком $21,03 млн у 2023 році. Виручка зросла на 52% – до $211,29 млн, валовий прибуток – в чотири рази, до $109,10 млн, нормалізована EBITDA – у 25 разів, до $86,11 млн.