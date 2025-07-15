S1 REIT виплатив перші дивіденди інвесторам

Інвестиційний проєкт забудовника Standard One – S1 REIT у липні поточного року здійснив першу виплату дивідендів з часу початку продажів сертифікатів у квітні, повідомили у пресслужбі компанії.

Кошти отримали інвестори фонду S1 ВДНГ. Сума виплат на один сертифікат склала 22,35 грн. Фактична дохідність у другому кварталі 2025 року перевищила заплановану: 8,43% річних у доларах замість 8,2%.

"Фонд S1 ВДНГ має унікальні для ринку переваги. Йдеться про повністю готовий та заселений орендарями будинок. Інвестори фонду отримують щоквартальні виплати одразу, без очікувань звершення будівництва. Ми пропонуємо не абстрактну модель, а реальний, прибутковий орендний бізнес, частку в якому може мати кожен інвестор", – прокоментував подію CFO Standard One Вадим Павлушин.

Як повідомлялось, у квітні цьогоріч київський забудовник Standard One, який спеціалізується на Build-to-Rent проєктах, оголосив про запуск нового продукту – S1 REIT. Це інвестиційний інструмент, що дає можливість стати співвласником квадратних метрів в прибуткових будинках S1, без необхідності особисто управляти активами.

S1 REIT залучає інвестиції з низьким для ринку нерухомості порогом входу — від 122 тис грн. Дохід, який прогнозують в компанії, становить від 8,2% річних у доларі та може бути більшим, залежно від обраного об'єкта нерухомості. Наразі для інвестування доступно два фонди: S1 ВДНГ та S1 Obolon. У липні S1 ВДНГ розширить пул активів, заплановано придбання нових лотів.