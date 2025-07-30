Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
18:12 30.07.2025

«Укрнафта» сплатила дивіденди до державного бюджету: 5 мільярдів гривень за результатами 2024 року

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«Укрнафта» сплатила 5 млрд грн дивідендів до державного бюджету.

Зобовʼязання зі сплати дивідендів на частки НАК «Нафтогаз України» та Міністерства оборони України за 2024 рік виконані вчасно та в повному обсязі.

«Компанія продовжує активно розвиватися, два роки поспіль збільшуючи видобуток нафти й газу та реалізацію нафтопродуктів, а також нарощуючи ринкову долю в сегменті АЗК, - зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. - Дякую співробітникам «Укрнафти», частині великої родини Групи Нафтогаз, за сумлінну щоденну працю та значні досягнення!».

За результатами минулого року чистий прибуток «Укрнафти» склав 16,4 млрд грн, що підтверджено незалежним міжнародним аудитом, проведеним Crowe Erfolg.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК - 461 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

 

Теги: #дивіденди #укрнафта

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