Інтерфакс-Україна
Події
16:56 11.05.2025

Група компаній ОККО спрямує дивіденди "Галнафтогазу" на нові проєкти в енергетиці та агро

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Група компаній ОККО, в яку входить оператор однойменної мережі АЗК "Концерн "Галнафтогаз", спрямує його дивіденди за 2024 рік у розмірі 1,26 млрд грн на нові інвестиційні проєкти групи в енергетиці та агро, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі ОККО з посиланням на CEO групи Василя Даниляка.

"Наша компанія виплачує дивіденди з одного бізнесу та реінвестує кошти у створення нової інфраструктури та робочих місць в Україні в інших. Мова про наші проєкти у відновлюваній енергетиці – будуємо ВЕС потужністю 147 МВт, в планах друга черга, але вже більшої потужності - на 190 МВт; в процесі будівництва також завод з виробництва біопалив, розвиваємо аграрний напрямок", – прокоментув Даниляк.

За його словами, інвестиції тільки в альтернативну енергетику складають понад EUR600 млн.

CEO групи компаній ОККО додав, що ці проекти реалізуються попри всі воєнні ризики, що свідчить про наявність довгострокової бізнес-мотивації компанії всередині країни.

В середині квітня засновник та основний власник ОККО Віталій Антонов назвав ключовими напрямками використання можливих дивідендів підтримку ЗСУ та інвестиції у нові проєкти в Україні, наголосивши, що "бізнес OKKO вже давно не лише про паливний ритейл".

Окрім вкладень у енергетику, біоетанольний завод та спільне підприємство з "Гадз Агро" він також згадав про розпочате наприкінці минулого року будівництво GORO Mountain Resort.

"Ми з командою віримо в нашу перемогу, тож, вже сьогодні залучаємо власний, західний та вітчизняний капітал у створення нової інфраструктури та робочих місць", – підкреслив Антонов.

Як повідомлялося, загальні збори акціонерів АТ "Концерн "Галнафтогаз" вирішили спрямувати на дивіденди за 2024 рік 1,26 млрд грн з 1,424 млрд грн чистого прибутку, а 0,17 млрд грн залишити нерозподіленими у розпорядженні АТ. Строк виплати - з 26 травня до 30 жовтня 2025 року.

"Галнафтогаз" управляє однією з найбільших мереж АЗК "ОККО", яка налічує понад 400 комплексів з мережею закладів харчування. До складу концерну також входять інші бізнеси.

У червні 2024 року ЄБРР і "ОККО" на Конференції з відновлення України в Берліні уклали кредитну угоду на EUR60 млн для будівництва нового заводу з виробництва біоетанолу в Тернопільській області потужністю 83 тис. тонн на рік. Його планують побудувати за два роки. Продукцію продаватимуть на зовнішньому та внутрішньому ринках.

У квітні СЕО "OKKO" Даниляк повідомив, що її установка зберігання енергії (УЗЕ) 20 МВт, проєкт якої було завершено наприкінці 2024 року, може почати надавати НЕК "Укренерго" послуги з балансування енергосистеми наступного місяця.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/15iiZPUfz4/

Теги: #окко #дивіденди #реінвестиції

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