Інтерфакс-Україна
Економіка
08:42 14.05.2025

"Астарта" завершила весняну посівну-2025, засіяно 146 тис. га яровими культурами

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"Астарта" завершила весняну посівну-2025, засіяно 146 тис. га яровими культурами

Підприємства агропромхолдингу "Астарта", найбільшого виробника цукру в Україні, завершили весняну посівну кампанію на 146 тис. га, оперативно відреагувавши на погодні умови сезону, повідомила пресслужба агрохолдингу в Facebook.

"Весняна посівна цього року проходила в умовах кліматичних викликів: аномально високі температури у березні та заморозки в квітні. Низькі запаси вологи в ґрунті після зими та стрімке їх зниження через раннє підвищення температур змушували команду діяти швидко і злагоджено. Протягом короткого "вікна" сприятливих умов наші підрозділи скоординовано провели весь комплекс весняно-польових робіт, завершивши сівбу в максимально стислі терміни", — розповів директор департаменту рослинництва, логістики та механізації агрохолдингу Андрій Загорулько.

В "Астарті" зазначили, що в сезоні-2025 структура посівів має такий вигляд: цукрові буряки – 34 тис. га, соя – 56 тис. га, озима пшениця – 46 тис. га, соняшник – 29 тис. га, ріпак – 11 тис. га, кукурудза – 14 тис. га, під органічними культурами - 2 тис. га.

Наразі аграрії продовжують догляд за посівами: постійно моніторять стан культур, вологозабезпечення та фітосанітарний стан полів. Виробнича команда активно готується до старту збиральної кампанії ранніх зернових, яка розпочнеться менше ніж за два місяці.

"Астарта" – вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, який здійснює діяльність у восьми областях України. До його складу входять шість цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 220 тис. га та молочні ферми з 22 тис. голів ВРХ, олійноекстракційний завод у Глобиному (Полтавська обл.), сім елеваторів і біогазовий комплекс.

"Астарта" за дев'ять місяців 2024 року збільшила чистий прибуток на 35,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до EUR75,60 млн, виручка зросла на 12,6% - до EUR441,46 млн, а EBITDA - на 12,8%, до $131,56 млн.

 

Теги: #посівна #астарта

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