"Астарта" розширила поливні площі в Полтавській області до 1100 га

ТОВ "Інвестиційно-промислова компанія "Полтавазернопродукт", яке входить до структури агропромхолдингу "Астарта", найбільшого виробника цукру в Україні, довело зрошувальні площі до 1100 га, повідомила пресслужба компанії в Facebook в середу.

Директор регіону "Полтавазернопродукту" Сергій Черевик, слова якого наведено в дописі, зазначив, що зрошення стало ключовим фактором стабільного врожаю.

"Це дозволяє нам максимально ефективно використовувати кожен міліметр вологи. Цьогоріч на зрошенні вирощуємо гібридну кукурудзу і товарну сою. Зрошення — інвестиція не лише у врожай цього року, а й у стабільність та розвиток агровиробництва в нашому регіоні. Маємо амбітні плани розширення поливних площ, адже майбутнє українського агробізнесу за сталими та ефективними технологіями", — наголосив він.

У компанії уточнили, що перед черговим сезоном виробництва спеціалісти "Полтавазернопродукту" відновлювали та ремонтували комунікації та станції подання води, чистили канали водогону, грейдерували лінії руху дощувальних машин, обслуговували самі дощувальні машини, уклали договори постачання води.

"На повну потужність працюють вісім дощувальних машин, які обслуговують 14 гідротехніків у кілька змін", — резюмувала компанія.

"Астарта" - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, що здійснює діяльність у восьми областях України, найбільший виробник цукру в Україні. До його складу входять шість цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 220 тис. га і молочні ферми з 22 тис. голів ВРХ, олійноекстракційний завод у Глобиному (Полтавська обл.), сім елеваторів і біогазовий комплекс.

"Астарта" у 2024 році збільшила чистий прибуток на 34,5% – до EUR83,25 млн, а її консолідована виручка скоротилася на 1,1% - до EUR612,15 млн.

В першому кварталі цього року виручка агрохолдингу впала на 24.9% – до EUR124,58 млн, тоді як чистий прибуток – на 28,8%, до EUR6,42 млн.

Збори акціонерів 12 червня цього року затвердили виплату дивіденди за 2024 рік у розмірі EUR0,5 за акцію на загальну суму EUR12,5 млн, що відповідає показникам попередніх двох років.