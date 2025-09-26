Інтерфакс-Україна
Економіка
19:17 26.09.2025

"Астарта" 2026р інвестує близько EUR40 млн у добудову заводу з виробництва соєвого концентрату

Агропромисловий холдинг "Астарта", найбільший виробник цукру в Україні, має намір у 2026 році продовжити інвестувати в будівництво свого заводу з виробництва соєвого протеїнового концентрату, ці інвестиції становитимуть близько EUR40 млн, повідомив директор з комерційної діяльності та стратегічного маркетингу агрохолдингу Вячеслав Чук.

"У нас бюджетний процес ще не закінчився, але точно агрохолдинг буде інвестувати в добудову нашого нового проєкту з будівництва заводу соєвого протеїнового концентрату. Це близько ERU40 млн, а решта – це maintenance, який буде варіюватися від того, що но чому будемо зосереджені", - сказав він на конференції Forbes Agro 2025 у Києві в п`ятницю.

Відповідаючи на уточнююче запитання, скільки саме буде інвестувати "Астарта" упродовж року у вирішення поточних питань, Чук сказав, що це можуть бути десятки мільйонів доларів.

"Астарта" 2024 року почала інвестувати в будівництво заводу з переробки соєвого шроту на соєвий протеїновий концентрат продуктивністю 500 тонн/добу (близько 100 тис. тонн на рік) у Глобинському промисловому комплексі (Полтавська обл.). Агрохолдинг інвестує понад EUR76 млн у придбання обладнання та технологій і створить 110 нових робочих місць.

"Астарта" та його структурний підрозділ "Астарта Агро Протеїн" підписали з урядом України перший інвестиційний договір для отримання компенсації від держави за вкладення значних інвестицій. У рамках договору держава надасть агрохолдингу низку стимулів, зокрема звільнить від сплати ввізного мита на нове обладнання, імпортного ПДВ на нове обладнання та оподаткування податком на прибуток терміном до п'ять років.

"Астарта" - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, що здійснює діяльність у восьми областях України, найбільший виробник цукру в Україні. До його складу входять шість цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 220 тис. га і молочні ферми з 22 тис. голів ВРХ, олійноекстракційний завод у Глобиному (Полтавська обл.), сім елеваторів і біогазовий комплекс.

"Астарта" за дев'ять місяців 2024 року збільшила чистий прибуток на 35,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до EUR75,60 млн. Виручка агрохолдингу зросла на 12,6% - до EUR441,46 млн, а EBITDA - на 12,8%, до $131,56 млн.

Теги: #завод #інвестиції #астарта

