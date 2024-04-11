Китай скоротить імпорт кукурудзи з України для підтримки власних фермерів

Китайські імпортери відмовляються від законтрактованих партій української кукурудзи через політику уряду країни, спрямовану на підтримку місцевих фермерів, повідомив Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

"Китайські покупці вже відмовилися від чотирьох-шести вантажів української кукурудзи, які мали доставити до Китаю з квітня до червня. Ці контракти було розірвано протягом останніх двох тижнів і в майбутньому таких випадків може стати більше", - зазначило агентство.

Співрозмовники повідомили агентству, що покупці скасували замовлення після втручання китайських митників, які попросили трейдерів обмежити імпорт, щоб зменшити надлишок пропозиції кукурудзи на внутрішньому ринку і підтримати ціни для місцевих фермерів перед посівною.

Китайські трейдери можуть завозити кукурудзу до спеціальних митних зон, де вона переробляється на корм для тварин, на який діє нижча ставка податку. Однак місцева влада вже попередила трейдерів і переробників, щоб вони не будували нових потужностей для переробки в прикордонних зонах і скоротили імпорт кукурудзи порівняно з минулим роком.

Китай є найбільшим імпортером кукурудзи у світі, відмова від імпорту з України може вдарити по світових цінах, які вже перебувають під тиском після щедрих урожаїв у США та Бразилії, прогнозує Bloomberg.