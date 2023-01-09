Судно MV Glory із 65 тис. тонн української кукурудзи сіло на мілину в Суецькому каналі - ЗМІ

Судно-зерновоз MV Glory, яке везе понад 65 тис. тонн кукурудзи з України до Китаю, вранці 9 січня сіло на мілину в єгипетському Суецькому каналі, повідомляється на сайті видання "Радіо Свобода", яке посилається на обслуговуючу компанію.

За його даними, інцидент стався біля міста Кантара в провінції Суецького каналу Ісмаїлія. Обслуговуюча канал компанія також повідомила, що судно намагалися зрушити з мілини три канальні буксири.

Наразі невідомо, чи вплинула аварія на рух Суецьким каналом.

"Дані супутникового відстеження, проаналізовані Associated Press, показали, що Glory перебуває на односмуговій ділянці Суецького каналу на південь від Порт-Саїда на Середземному морі. Пізніше Leth Agencies опублікувала графіку, яка свідчить, що Glory стоїть навпроти західного берега каналу в напрямку на південь, а не поперек каналу", - уточнило видання в повідомленні.