Економіка

16:31 15.01.2024

Асоціації просять скликати засідання РНБОУ для розгляду проблем під час вантажних перевезень через Суецький канал

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Асоціації просять скликати засідання РНБОУ для розгляду проблем під час вантажних перевезень через Суецький канал

Шість асоціацій звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням розглянути на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України труднощі, що виникли в українських компаній під час вантажних перевезень через Суецький канал.

"Ця ситуація має особливо важливе значення в період часткового блокування перевезень вантажів через кордони наших європейських партнерів", - пояснили представники громадськості.

Вони нагадали, що єменські хусити з кінця листопада атакують торговельні судна в Баб-ель-Мандебській протоці через солідарність з угрупуванням ХАМАС і за підтримки Ірану, який нині активно співпрацює у військово-технічній сфері з РФ. Це створило серйозні проблеми українським компаніям для перевезення вантажів через акваторію Червоного моря.

За їхньою інформацією, найбільші проблеми виникають у перевізників аграрної продукції, що може негативно вплинути на збільшення фінансових втрат її виробників через логістичні проблеми.

"Щорічно понад 40% вітчизняного експорту зерна та продуктів харчування прямують через Суецький канал до країн Африки, Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Також зростатимуть внутрішні ціни на паливо та мінеральні добрива, які в значній кількості надходять із країн Близького Сходу, а також Казахстану та Узбекистану", - наведено у зверненні аргументи.

В умовах тимчасової невизначеності своєчасного надання Україні фінансової підтримки міжнародними партнерами це може додатково знизити стійкість бізнесу в боротьбі з ворогом, впевнені представники бізнесу.

Звернення підписали Українська зернова асоціація, "Укрхарчопром", Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України, Міжнародна торговельна палата та Українська аграрна конфедерація. Вони попросили главу держави розглянути цю проблему на засіданні РНБОУ і дати відповідні розпорядження міністерствам щодо напрацювання необхідних пропозицій.

 

Теги: #рнбо #вантажоперевезення #суецький_канал

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