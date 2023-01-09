Суховантаж MV Glory, який перевозив українську кукурудзу, зняли з мілини в Суецькому каналі

Буксирам вдалося зняти з мілини вантажне судно MV Glory, яке раніше в понеділок застрягло в Суецькому каналі, повідомляє агентство Associated Press.

За даними обслуговуючої канал компанії Leth Agencies, для вирішення проблеми задіяли три буксири.

Зазначено, що рух суден Суецьким каналом відновлено. Інформацію про причини інциденту не наведено.

Раніше в понеділок суховантажне судно MV Glory застрягло на мілководді в Суецькому каналі в районі м. Аль-Кантара. Судно перевозить близько 65 тис. тонн кукурудзи з України та прямує до Китаю.

Улітку 2021 року в Суецькому каналі сів на мілину мегаконтейнеровоз Ever Given, унаслідок чого рух каналом був повністю заблокований.