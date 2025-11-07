Інтерфакс-Україна
Економіка
11:56 07.11.2025

Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 6,4% до історичного максимуму $49,5 млрд – НБУ

1 хв читати
Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 6,4% до історичного максимуму $49,5 млрд – НБУ
Фото: НБУ

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2025 року становили $49,52 млрд, що є найвищим значенням за весь період незалежності та на 6,4% більше, ніж на початок жовтня, повідомив Національний банк України у п’ятницю.

"Зростання міжнародних резервів у жовтні зумовлено значними надходженнями від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти та боргові виплати держави в іноземній валюті", – зазначив НБУ.

Згідно з опублікованими даними, на 1 листопада 2025 року частка доларових активів у міжнародних резервах становила 68,3% порівняно з 64,2% у вересні та 88,9% на відповідну дату 2024 року. Водночас частка євро у жовтні знизилася до 23,7% проти 27,5% у вересні та 2,4% рік тому. Частка золота у резервах на 1 листопада цього року становила 7,1% порівняно із 7,2% місяцем раніше та 6,7% на аналогічну дату минулого року.

Теги: #нбу #міжнародні_резерви

