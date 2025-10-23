Інтерфакс-Україна
Економіка
14:29 23.10.2025

НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р – до $59,2 млрд

1 хв читати
НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р – до $59,2 млрд
Фото: НБУ

Національний банк України (НБУ) підвищив прогноз міжнародних резервів на 2026 рік з $44,7 млрд до $52,2 млрд, на 2027 рік – із $45,2 млрд до $59,2 млрд, очікуючи на стабільне надходження міжнародного фінансування, зокрема за рахунок "репараційної позики" на основі знерухомлених російських активів.

"Обсяги міжнародної допомоги нині достатні, щоб фінансувати дефіцит бюджету без емісії та підтримувати адекватний рівень резервів", – зазначив Нацбанк у пресрелізі в четвер.

Регулятор підкреслив, що міжнародна підтримка України зберігається: у серпні–жовтні держава отримала понад $13 млрд зовнішнього фінансування, а до кінця року очікується ще майже $15 млрд.

НБУ очікує, що у найближчі роки Україна зберігатиме стабільні обсяги міжнародного фінансування, зокрема завдяки "репараційним позикам" із заморожених російських активів, що дасть змогу покривати дефіцит бюджету без емісії та підтримувати достатній рівень резервів для стійкості валютного ринку.

Станом на 1 жовтня 2025 року міжнародні резерви України становили $46,5 млрд, за місяць вони зросли на 1,1%.

В оновленому прогнозі НБУ очікує дефіцит сальдо поточного рахунку у $36,6 млрд на 2025 рік порівняно з профіцитом $34,6 млрд у липневих оцінках.

Прогноз на 2026 рік також було переглянуто у бік зниження: очікуваний дефіцит збільшено з $34,9 млрд до $35,3 млрд.

Теги: #нбу #міжнародні_резерви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 23.10.2025
Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2025р з 2,1% до 1,9%, у 2026р - з 2,3% до 2%

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2025р з 2,1% до 1,9%, у 2026р - з 2,3% до 2%

14:24 23.10.2025
НБУ покращив прогноз інфляції на 2025р. з 9,7% до 9,2% та зберіг прогноз на 2026р.

НБУ покращив прогноз інфляції на 2025р. з 9,7% до 9,2% та зберіг прогноз на 2026р.

14:15 23.10.2025
НБУ очікувано вп’яте зберіг облікову ставку 15,5%, відклав очікування зниження ставки на I кв.-2026

НБУ очікувано вп’яте зберіг облікову ставку 15,5%, відклав очікування зниження ставки на I кв.-2026

18:54 22.10.2025
Банки фіксують найвищий з 2015 р. приріст кредитування у гривні й планують пом’якшення умов — опитування НБУ

Банки фіксують найвищий з 2015 р. приріст кредитування у гривні й планують пом’якшення умов — опитування НБУ

13:59 07.07.2025
Міжнародні резерви України у червні зросли на 1,2%, частка євро збільшилася до 13,9% – НБУ

Міжнародні резерви України у червні зросли на 1,2%, частка євро збільшилася до 13,9% – НБУ

14:21 06.06.2025
Міжнародні резерви України в травні зменшилися на 4,6% – до $44,5 млрд

Міжнародні резерви України в травні зменшилися на 4,6% – до $44,5 млрд

16:06 07.05.2025
Міжнародні резерви України у квітні зросли на 10,2% – до $46,7 млрд

Міжнародні резерви України у квітні зросли на 10,2% – до $46,7 млрд

11:42 07.03.2025
Міжнародні резерви України у лютому зменшилися на 6,7% – до $40,1 млрд – НБУ

Міжнародні резерви України у лютому зменшилися на 6,7% – до $40,1 млрд – НБУ

15:07 07.02.2025
Міжнародні резерви України у січні зменшилися на 1,8% – до $43 млрд

Міжнародні резерви України у січні зменшилися на 1,8% – до $43 млрд

13:51 05.12.2024
Міжнародні резерви України в листопаді зросли на 9,1% - НБУ

Міжнародні резерви України в листопаді зросли на 9,1% - НБУ

ВАЖЛИВЕ

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2025р з 2,1% до 1,9%, у 2026р - з 2,3% до 2%

НБУ покращив прогноз інфляції на 2025р. з 9,7% до 9,2% та зберіг прогноз на 2026р.

НБУ очікувано вп’яте зберіг облікову ставку 15,5%, відклав очікування зниження ставки на I кв.-2026

Представник України в МВФ очікує EUR100 млрд репараційного кредиту на військові потреби і EUR40 млрд у бюджет

Більшість банкірів очікують збереження Нацбанком ставки 15,5%, деякі допускають зниження до 15%

ОСТАННЄ

Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати "єВідновлення"

ЄС у рамках нових санкцій проти РФ розширив заборону на використання платіжних сервісів, зокрема СШП і карток "Мир"

ЄС заборонив нові СП і угоди з компаніями в російських ОЕЗ, включно зі "Сколково" та "Іннополісом"

ЄС з 12 листопада запроваджує заборону на транзакції з низкою банків РФ і Білорусі

Удари РФ по енергетиці актуалізують питання пільг на імпорт енергообладнання, буде відкрита дискусія – Гетманцев

Кабмін продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026р - Свириденко

Представник України в МВФ очікує EUR100 млрд репараційного кредиту на військові потреби і EUR40 млрд у бюджет

Більшість банкірів очікують збереження Нацбанком ставки 15,5%, деякі допускають зниження до 15%

АМКУ закрив справу проти ПриватБанку на ринку еквайрингових послуг за відсутності порушень

Наглядову раду Сенс Банку очолив ексфіндиректор "Укрфінжитло" Гладишенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА