Інтерфакс-Україна
Економіка
16:06 07.05.2025

Міжнародні резерви України у квітні зросли на 10,2% – до $46,7 млрд

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Міжнародні резерви України у квітні зросли на 10,2% – до $46,7 млрд

Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2025 року становили $46,7 млрд, що на 10,2%, або на $4,29 млрд більше, ніж місяць тому, свідчить статистика Національного банку України (НБУ).

"Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, – найменшими з квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку", - пояснюється на сайті центробанку в середу.

Чисті міжнародні резерви України у квітні зросли на 14,6%, або на $4,08 млрд, – до $32,03 млрд.

Національний банк додав, що зростання обсягу міжнародних резервів частково також пов’язано з переоцінкою на $742,5 млн фінансових інструментів, спричиненою коливаннями ринкової вартості й валютних курсів.

За даними НБУ, у квітні на валютні рахунки уряду України у центробанк надійшло $6,34 млрд. З цієї суми: $4,86 млрд – від міжнародних партнерів, у тому числі в межах ініціативи G7 ERA, $0,19 млрд – від розміщення валютних ОВДП та $1,29 млрд – від міжнародних партнерів через рахунки Світового банку.

Крім того, Україна отримала кредит у розмірі $992,0 млн за угодою з Великобританією у рамках ініціативи ERA, проте ці кошти не були включені до міжнародних резервів через їхнє цільове призначення.

Водночас уряд здійснив виплати на загальну суму $517,9 млн для обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті, зокрема: $169,3 млн – Світовому банку, $49,4 млн – іншим міжнародним кредиторам та $299,2 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП.

Окремо Україна спрямувала $82,1 млн на платежі Міжнародному валютному фонду.

Нацбанк зазначив, що у квітні порівняно з березнем 2025 року чистий продаж валюти зменшився на 17,1%: НБУ продав на валютному ринку $2,20 млрд, тоді як викупив до резервів $17,5 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту", - підкреслив НБУ.

Як повідомлялося, Нацбанк у квітні підвищив прогноз міжнародних резервів на кінець цього року з $40,5 млрд до $57,6 млрд завдяки очікуваному надходження зовнішнього фінансування за механізмом ERA – за рахунок заморожених російських активів.

Теги: #нбу #міжнародні_резерви

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