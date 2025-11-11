Інтерфакс-Україна
Економіка
13:08 11.11.2025

Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ

2 хв читати
Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/10/12

Національний банк України (НБУ) застосував по відношенню до народного депутата, п’ятого президента України Петра Порошенка захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони права голосу за 64,98292% акцій у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ, Київ), якими він володіє опосередковано.

Як зазначається у повідомлені на сайті НБУ, відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 20 жовтня цього року.

Окрім того, він заборонив право голосу за цими акціями ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал", який володіє ними напряму.

Як повідомлялося, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ 28 квітня 2025 року визнав ділову репутацію Порошенка як власника 64,98292% акцій МІБ небездоганною через застосування до нього санкцій РНБО указом президента від 12 лютого 2025 року.

Як зазначав тоді НБУ, таке рішення не впливає на роботу банку і взаємодію з клієнтами – фізичними та юридичними особами, благодійними організаціями. На той час Нацбанк повідомляв, що інші заходи впливу, як от позбавлення права голосу, щодо Порошенка у зв’язку з визнанням його ділової репутації небездоганною, не застосовувалися.

У свою чергу Порошенко ще 11 квітня заявив, що НБУ плануєте визнати його "особою з небездоганною діловою репутацією", використавши для цього указ президента про санкції.

"Насправді розгляд питання про "небездоганну репутацію" свідчить про серйозні проблеми з репутацією самого Нацбанку, який за Конституцією має бути суто незалежним регулятором, а по суті став виконавцем політичного замовлення…", – так прокоментував рішення регулятора Порошенко, який колись у своїй кар’єрі очолював Раду НБУ.

Він також розцінив це як етап "зачистки політичного поля і створення проблем для опозиції".

У свою чергу адвокати Порошенка заявили, що оскаржуватимуть це рішення Нацбанку.

Згідно з даними НБУ, на 1 вересня 2025 року за розміром загальних активів МІБ посідав 29-е місце (10,85 млрд грн) серед 60 банків в Україні. В структурі активів банківської системи він посідає 0,28%. Чистий збиток банку за вісім місяців цього року склав 15,3 млн грн.

Теги: #міб #порошенко #нацбанк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:47 10.11.2025
"Євросолідарність" виступила з вимогою дієвої реакції президента на справу Міндіча та ініціює відставку уряду

"Євросолідарність" виступила з вимогою дієвої реакції президента на справу Міндіча та ініціює відставку уряду

20:38 10.11.2025
Порошенко про рішення Лондонського суду у справі ПриватБанку: за справедливість варто боротись

Порошенко про рішення Лондонського суду у справі ПриватБанку: за справедливість варто боротись

18:31 07.11.2025
Суд закінчив розгляд службових документів, там немає обгрунтування для санкцій проти Порошенка – адвокат

Суд закінчив розгляд службових документів, там немає обгрунтування для санкцій проти Порошенка – адвокат

16:21 06.11.2025
В Євросолідарності заявляють про медіаатаки на їх нардепів, зокрема, Княжицького та Сюмар

В Євросолідарності заявляють про медіаатаки на їх нардепів, зокрема, Княжицького та Сюмар

15:10 05.11.2025
Суд прийняв рішення про незаконність блокування міжнародної діяльності Порошенка після доповіді Європарламенту – адвокат

Суд прийняв рішення про незаконність блокування міжнародної діяльності Порошенка після доповіді Європарламенту – адвокат

12:23 14.10.2025
НБУ змінив правила резервування для стимулювання довгострокового фінансування

НБУ змінив правила резервування для стимулювання довгострокового фінансування

13:49 07.10.2025
Глава НБУ розглядає міжнародну фінансову підтримку України як оплату експорту послуг з безпеки

Глава НБУ розглядає міжнародну фінансову підтримку України як оплату експорту послуг з безпеки

14:06 29.09.2025
Валютні інтервенції НБУ зменшились за тиждень на 14,1%, але гривня подешевшала

Валютні інтервенції НБУ зменшились за тиждень на 14,1%, але гривня подешевшала

10:53 02.09.2025
Нацбанк очікує передання йому держчастки в Нацдепозитарії в найближчі місяці

Нацбанк очікує передання йому держчастки в Нацдепозитарії в найближчі місяці

18:58 19.08.2025
Обсяг кредитів у липні зріс на 2,0%, а депозитів зменшився на 0,1% - Нацбанк

Обсяг кредитів у липні зріс на 2,0%, а депозитів зменшився на 0,1% - Нацбанк

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській І Полтавській областях

Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях

Наглядрада "Енергоатома" проведе спецзасідання для оцінки ситуації зі звинуваченнями працівників компанії в корупції

Писарука на чолі правління Райффайзен Банку з 1 січня 2026 року замінить його заступниця Гуріна

Яценюк: $300 млрд російських суверенних активів не вистачить на компенсацію втрат України

ОСТАННЄ

Ринок нових автобусів в Україні за 9 міс.-2025 зріс на 20% переважно за рахунок шкільних – експерт

"Укренерго" запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській І Полтавській областях

NovaPay збільшив парк POS-терміналів у відділеннях "Нова пошта" до понад 9,2 тис. та вийшов на 4 місце на ринку

Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях

Більше 87% об'єктів соцсфери та 73% житла вже підключено до тепла – Мінрозвитку

Активи російської "ЛУКОЙЛ" в Іраку під загрозою через санкції США

Наглядрада "Енергоатома" проведе спецзасідання для оцінки ситуації зі звинуваченнями працівників компанії в корупції

Чиста купівля населенням валюти у жовтні-2025 виросла до $0,75 млрд

Писарука на чолі правління Райффайзен Банку з 1 січня 2026 року замінить його заступниця Гуріна

Україна постачала Сирії пшеницю двома суднами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА