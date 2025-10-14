НБУ змінив правила резервування для стимулювання довгострокового фінансування

Національний банк України (НБУ) з 10 грудня 2025 року виключив з розрахунку обов'язкових резервів залучені банками кредити на строк понад один рік від юросіб-нерезидентів, до складу акціонерів яких входить іноземна держава або частка міжнародних фінансових організацій (МФО) у статутному капіталі становить щонайменше 10%.

"Наразі до алгоритму розрахунку обов'язкових резервів не включаються всі кредити, залучені від МФО. Нововведення дадуть змогу збільшити стимули для банків залучати довгострокові кошти для фінансування проєктів відбудови", – повідомив на сайті Нацбанк.

Регулятор додав, що з 10 листопада 2025 року до розрахунку нормативів резервування також не включатимуться примусово вилучені кошти відповідно до закону про вилучення активів РФ і її резидентів, а також заблоковані через санкції кошти.

"Зазначені кошти є знерухомленими й не впливають на монетарні процеси, тому їх виключення оптимізує підходи до розрахунку обов’язкових резервів. Запроваджені зміни не матимуть суттєвого впливу на загальний обсяг резервів у банківській системі", – пояснили у НБУ.

Регулятор уточнив, що відповідні зміни затверджено правлінням Нацбанку 10 жовтня 2025 року.

Згідно з даними НБУ, обов'язкові резерви на період з 11 вересня по 10 жовтня складають 574,1 млрд грн.