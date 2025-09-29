Інтерфакс-Україна
Економіка
14:06 29.09.2025

Валютні інтервенції НБУ зменшились за тиждень на 14,1%, але гривня подешевшала

Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив продаж доларів на міжбанківському ринку на $91,7 млн, або на 14,1% – до $559,8 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними НБУ, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти зросло до $66,5 млн з $49,6 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $266,2 млн.

На ринку ж валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо, навпаки, зменшилося до $34,6 млн з $43,7 млн на позаминулому тижні, і всі дні продаж безготівковою валюти перевищувала її купівлю.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 41,2502 грн/$1, за чотири дні послабшав до 41,4939 грн/$1 – так дешево гривня не коштувала з середини серпня, але за результатами торгів у п’ятницю Нацбанк трохи зміцни нацвалюту – до 41,4789 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара за минулий тиждень змінювався за траєкторію офіційного, але не з такою великою амплітудою, тож загалом за тиждень долар подорожчав на 15 коп.: купівля – до 41,38 грн/$1, а продаж – до 41,45 грн/$1.

Нацбанк в кінці минулого тижня зазначив, що не витрачає міжнародні резерви, щоб штучно "тримати" курс, а здебільшого переспрямовує на валютний ринок частину зовнішньої допомоги, яку уряд продає НБУ напряму поза межами ринку.

"Тож структурні інтервенції НБУ – це значною мірою суто технічні операції, зумовлені поточними особливостями функціонування ринку, а не показник застосування інтервенцій для цілей монетарної політики. Стійке збереження резервів на високому рівні ($46 млрд на початок вересня) свідчить, що попит і пропозиція на валюту збалансовані", – наголосили у Нацбанку.

У НБУ зауважили, що такі інтервенції створюють передумови для двосторонніх курсових коливань у відповідь на зміни ринкових умов. Це, по суті, і є курсовою гнучкістю, яку НБУ прагне поступово посилювати, оскільки це поліпшує стійкість економіки і валютного ринку до внутрішніх та зовнішніх шоків, додав регулятор.

"Зростання міжнародних резервів, звуження спреду між офіційним та "готівковим курсом", поступове поліпшення курсових очікувань і стриманий попит населення на валюту свідчать про стійкість режиму керованої гнучкості за поточних умов. НБУ, як і до повномасштабного вторгнення, згладжує надмірні курсові коливання, що сприяє утриманню очікувань під контролем та приведенню інфляції до цілі 5%, підтриманню інтересу до довгострокових гривневих інструментів та зниженню ризиків для міжнародних резервів", – йдеться у повідомленні НБУ.

